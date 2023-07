Čaputová odišla na summit NATO do Vilniusu, pre Slovensko je prioritou spôsob rozmiestnenia protivzdušnej obrany

Rozmiestnenie protivzdušnej obrany

11.7.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok ráno odcestovala na summit lídrov Severoatlantickej aliancie (NATO) do litovského Vilniusu. Ako informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec, ide o mimoriadne dôležitý summit, ktorý reaguje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe od začiatku ruskej invázie na Ukrajine.Lídri budú vo Vilniuse rokovať o ďalšom posilňovaní obrany východného krídla Aliancie, pričom pre Slovensko zostáva prioritou najmä spôsob rozmiestnenia protivzdušnej obrany na východnej hranici tak, aby boli všetky štáty, vrátane Slovenska, dostatočne chránené.Ďalšou dôležitou témou summitu budú vzťahy s Ukrajinou a osobitne otázka jej budúcej cesty k členstvu v Aliancii. Hovoriť sa bude aj o energetickej a kybernetickej bezpečnosti.V stredu sa vo Vilniuse uskutoční prvé zasadnutie Rady NATO – Ukrajina, na ktorom sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Okrem toho sa bude konať aj zasadnutie lídrov NATO v rozšírenom formáte s indo-pacifickými partnermi, teda s Austráliou, Japonskom, Novým Zélandom a Južnou Kóreou. Prezidentka má vo Vilniuse naplánovaných tiež viacero bilaterálnych rokovaní.Do Vilniusu v utorok s prezidentkou odcestoval aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský. Ako informoval komunikačný odbor rezortu zahraničia, počas summitu absolvuje aj neformálne rokovania s rezortnými partnermi z členských štátov NATO a s partnermi z Bosny a Hercegoviny, Gruzínska a Moldavska. Rokovať budú o potrebe pokračujúcej podpory týchto krajín zo strany Aliancie.V slovenskej delegácii je aj minister obrany Martin Sklenár, podľa ktorého bude summit príležitosťou jasne artikulovať záujmy Slovenska smerujúce k posilneniu našich obranných spôsobilostí, ako aj kolektívnej obrany Aliancie.Pre Slovensko sú podľa ministra dôležité tri témy - posilňovanie schopnosti NATO pružne reagovať na prípadný ozbrojený útok voči niektorému z jej členov, ustanovenie dvoch percent HDP ako minimálnej hranice výdavkov na obranu, ako aj vzťah Ukrajiny a NATO a postupné procesy spojené s jej budúcou integráciou do transatlantických štruktúr.„Najdôležitejším výstupom summitu bude schválenie nových obranných plánov, ktoré budú hovoriť kde, kedy, ako a s akými silami sa budú členovia NATO spoločne brániť proti existujúcim hrozbám. Sila Aliancie sa tak zvýši na novú úroveň,“ vysvetlil minister Sklenár.Zvyšovanie pripravenosti reagovať na hrozby podľa neho v prípade SR zahŕňa predovšetkým investície súvisiace s budovaním infraštruktúry, vojenskou mobilitou či logistickým zabezpečením jednotiek, ktoré by mohli prostredníctvom systému kolektívnej obrany posilniť našu obranyschopnosť.