Jedným z najbližších cieľov projektu „osemnástky“ je dostať Slovensko späť medzi hokejovú elitu

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Cieľom obnovenia centralizovanej prípravy tímu SR do 18 rokov je výchova kvalitnej hokejovej generácie. Okrem toho má však tento projekt aj jeden konkrétny cieľ týkajúci sa vrcholu tejto sezóny. Je ním opätovný návrat Slovenska medzi hokejovú elitu do 18 rokov na aprílovom svetovom šampionáte v Spišskej Novej Vsi (13. - 19. 4.)."Dúfam, že budeme doma úspešní aj po športovej stránke. Nevyhneme sa tomu, že budeme v úlohe favorita. Je to zaväzujúce, ale verím, že hráči, ktorí sú celý rok v centralizovanom Projekte do 18 rokov spolu, sa na konci sezóny dostanú do takej formy, aby vybojovali postup. Majú trénerov, ktorí ich vedú v ťažkých zápasoch Slovenskej hokejovej ligy proti mužom. Tam sa obrusujú a skvalitňujú zo zápasu na zápas," uviedol prezident SZĽH Slovenský výber do 18 rokov dosiaľ odohral v druhej najvyššej slovenskej súťaži (SHL) pätnásť zápasov s bilanciou 1 víťazstvo a 14 prehier. Dôležitejšie ako výsledky však bola zápasová prax v súťažných dueloch proti mužom. Nemenej podstatné boli pre zverencov trénera Ivana Feneša aj prípravné turnaje na medzinárodnom ľade proti rovesníkom do 18 rokov.Na augustovom Hlinka Gretzky Cupe v Piešťanoch skončili mladí Slováci v konkurencii absolútnej svetovej špičky na 7. mieste, keď zohrali vyrovnané zápasy so Švédmi, Američanmi aj Rusmi. Na novembrovom Turnaji štyroch krajín v Kodani sa Slovensko stalo celkovým víťazom.Zverenci Ivana Feneša si tam hladko poradili aj s domácimi Dánmi, teda reprezentáciou, proti ktorej nastúpia aj v apríli na MS v Spišskej Novej Vsi. Koncom roka na Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Zuchwille zasa Slováci zdolali favorizovaných Čechov či Fínov.Na mladých Slovákov po veľkonočných sviatkoch čaká v A-skupine I. divízie MS päť náročných zápasov za sedem dní. Ak chcú postúpiť späť medzi elitu, najlepšie by bolo vyhrať všetky zápasy.Na otázku, či to je v silách súčasnej slovenskej "osemnástky", Šatan odpovedal: "Samozrejme, je to v možnostiach mužstva. Iný cieľ ani nemáme, aj keď je to šport a skončiť sa to môže všelijako. Najmä severské krajiny a Kazachstan budú mať tiež ambície na postup. Sme v pravidelnej komunikácii s našimi trénermi. Projekt osemnástky má dobré ohlasy, čoho dôkazom sú aj naše doterajšie výsledky s tímami, cez ktoré by sme radi postúpili na majstrovstvách sveta."Šatan doplnil, že v hre o organizovanie MS I. divízie do 18 rokov boli aj iné slovenské mestá, ale nakoniec dostala prednosť Spišská Nová Ves aj z dôvodu úspešného zvládnutia šampionátu elitnej kategórie do 18 rokov pred troma rokmi. Mladí Slováci vtedy síce hrali v Poprade, ale tribúny boli plné aj v Spišskej Novej Vsi na zápasoch ostatných tímov."Veríme, že naši hokejisti budú mať aj teraz legálnu pomoc z hľadiska. Nedávno sme mali na Spiši turnaj reprezentácií do 16 rokov a na tribúnach bolo aj 1 500 divákov. A to podujatie nemalo takmer žiadnu propagáciu. Záujem o mládežnícky hokej je veľký. Uvedomujeme si, že tento turnaj bude dôležitý aj pre budúce generácie slovenských hráčov, aj preto chceme doma uspieť," podotkol Šatan.Čo sa týka slovenského hokeja smerom do budúcnosti, šéf SZĽH označil za kľúčové budovanie mládežníckych akadémií tak ako je to už bežná prax vo vyspelej cudzine."Samozrejme, máme aj mladých hráčov v zahraničí, ktorí môžu vystužiť náš tím na majstrovstvách sveta. Tréneri určite budú zvažovať ich účasť. Treba však vytvoriť akadémie aj u nás doma, aby nám hráči neodchádzali do zahraničia v mladom veku v takom hromadnom počte. Náš dlhodobý plán je zakladať takéto mládežnícke centrá, prvé už čoskoro vznikne v Trenčíne," doplnil Šatan.