Real Madrid získal Španielsky superpohár, finále proti Atléticu rozhodol až penaltový rozstrel (video)

Simeone pochválil Valverdeho

Zidane uspel s Realom aj v 10. finále

Španielsky superpohár - finále



Džidda (Saudská Arábia)



13.1.2020 (Webnoviny.sk) -Futbalisti madridských tímov Realu Átletica v uplynulej sezóne netriumfovali v španielskej La Lige ani v tamojšej pohárovej súťaži Copa del Rey , napriek tomu v nedeľu v saudskoarabskej Džidde zviedli duel o národný superpohár.V premiérovej edícii v novom formáte s kvartetom tímov mohol prestížne víťazstvo nakoniec oslavovať "biely balet", ktorý po bezgólovom priebehu zdolal Atlético v rozstrele (4:1).Napriek absencii "gólového korenia" prinieslo stretnutie mnoho dramatických momentov. Ako to už pomaličky býva zvykom v zápasoch týchto dvoch mužstiev, niekoľkokrát pri vyložených šanciach Realu skvele zasiahol slovinský brankár "rojiblancos" Jan Oblak.V jedenástkovej lotérii si však lepšie počínal jeho belgický náprotivok Thibaut Courtois . Kým v drese Realu presne trafili postupne Dani Carvajal, Rodrygo, Luka Modrič Sergio Ramos , hráči Atlético zlyhali hneď v úvodných dvoch sériách - Saúl Ňíguez opečiatkoval žrď a pokus Thomasa Parteya zneškodnil spomenutý Courtois."Pred zápasom som si hráčov Atlética detailnejšie študoval. Vedel som, kam to Thomas pošle. Myslím si, že som predviedol dobrý zákrok, pretože to kopol veľmi prudko," poznamenal 27-ročný gólman.Napriek hernej prevahe mohol Real na konci predĺženia zaplatiť za nevyužité príležitosti. Niekdajší útočník "Los Blancos" Álvaro Morata bežal sám na bránku, ale uruguajský záložník Federico Valverde ho nekompromisne poslal k zemi a po červenej karte putoval do šatne."Podľa mňa bol Valverdeho zákrok najdôležitejší moment zápasu. Zastavil našu rodiacu sa šancu, z ktorej sme mohli rozhodnúť. Vyhral pre Real tento superpohár," zložil tréner Atlética Diego Simeone poklonu 21-ročnému stredopoliarovi."Los Colchoneros" vo finálových dueloch s Realom Madrid utrpeli ďalšiu prehru. Na tohto protivníka v nedávnej minulosti nestačili v rozhodujúcich dueloch Ligy majstrov v ročníkoch 2013/2014 a 2015/2016, zdolali ho akurát v úvode uplynulej sezóny v zápase o Európsky superpohár.Tréner Zinedine Zidane vyhral aj v deviatom finále, v ktorom koučoval 33-násobného španielskeho majstra. "Keď som bol hráč, na ihrisku som zo seba vydal všetko. Rovnaké je to aj teraz, keď som tréner. Predovšetkým by som chcel zagratulovať mojim hráčom, pretože až do samého konca verili, že vyhráme," vyhlásil 47-ročný Francúz.Real Madrid zaznamenal celkovo 11. triumf v Španielskom superpohári. Viac má na konte iba FC Barcelona (13), ktorý v semifinále nestačil na Atlético (2:3). Víťazstvo "merengues" spečatil vo štvrtej sérii kapitán Sergio Ramos, ktorý si počas zápasu nepríjemne podvrtol členok, ale napokon vydržal na trávniku až do konca."Počas rozstrelov vždy chodievam ako štvrtý v poradí. Z poverčivosti, keďže aj na drese nosím štvorku. Nebolo to preto, že by som chcel kopnúť víťaznú jedenástku. Môj členok dostal zabrať. V prvej chvíli to veľmi bolelo a trochu som sa vystrašil, že to bude niečo vážnejšie. V takýchto zápasoch však zabudnete aj na bolesť. Lekári mi ochladili bolestivé miesto a hral som ďalej," skonštatoval Ramos.