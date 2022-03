Jedným z najväčších problémov boli eurofondy, hodnotí Remišová dva roky vládnej koalície

Antibyrokratické balíčky

Veľké upratovanie

21.3.2022 (Webnoviny.sk) - Jedným z najväčších problémov v pôsobnosti ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie boli eurofondy. Podľa šéfky rezortu Veroniky Remišovej Za ľudí ) po šiestich rokoch programového obdobia 2014 až 2020 neboli bývalé vlády schopné využiť ani len tretinu z 15,3 mld. eur zo zdrojov Európskej únie Stovky miliónov eur museli navyše vracať do Bruselu ako korekcie a pokuty za chyby v riadení eurofondov. Vicepremiérka o tom informovala v pondelok v súvislosti s dvojročným pôsobením súčasnej vládnej koalície.„Od nástupu do úradu sme vyhlásili boj o každé euro, ktoré môže pomôcť Slovensku. Preto sme zaviedli päť antibyrokratických balíčkov a vďaka desiatkam zjednodušení a zmien sa nám zásadným spôsobom podarilo zlepšiť čerpanie eurofondov," uviedla Remišová.Od príchodu aktuálneho vládneho zoskupenia v marci 2020 čerpanie európskych prostriedkov vzrástlo o 3,5 mld. eur a Slovensko sa v ich využívaní v rámci Európskej únie posunulo z 27. na 22. miesto.Veľkým prínosom podľa ministerky investícií bolo, že Európska komisia súhlasila s využitím vyše 1,1 mld. eur z eurofondov na boj s následkami pandémie a na podporu najviac zasiahnutých oblastí - zdravotníctva, školstva a zamestnanosti.„Zároveň sa nám na zmiernenie dopadov pandémie podarilo s Európskou komisiou vyrokovať aj dodatočné zdroje z protikrízového balíka REACT-EU vo výške viac ako 745 mil. eur," podotkla vicepremiérka.Z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý v októbri 2020 prešiel pod ministerstvo investícií z agrorezortu, išlo na podporu regiónov celkovo 410 mil. eur, z toho napríklad na rekonštrukcie a budovanie ciest II. a III. triedy 94 mil. eur, na podporu cyklodopravy 58 mil. eur či na podporu environmentálnych a zelených riešení 54 mil. eur.„V tomto kľúčovom eurofondovom programe pre rozvoj regiónov sme okamžite zaviedli krízový manažment a balík vyše 40 opatrení, vďaka ktorým sme zrýchlili a zlepšili čerpanie a prijímateľov odbremenili od zbytočnej byrokracie. Vďaka tomu z programu už dva roky neprepadlo ani euro," upozornila Remišová.Od marca 2020 sa v štátnom IT rozbehlo veľké upratovanie. Štát v minulosti podľa ministerky investoval do informatizácie jednu miliardu eur, ale výsledky tomu ani zďaleka nezodpovedali. „Nám sa bezkorupčným a profesionálnym riadením podarilo v štátnom IT ušetriť až 72 mil. eur, o ktoré predchádzajúca vláda zbytočne navyšovala výdavky na projekty. Vďaka presunu datacentra do nových priestorov sme ušetrili 39,5 mil. eur,“ dodala Remišová s tým, že ďalšie desiatky miliónov šetria dodatkami k zmluvám cez férovejšie podmienky a cenu od dodávateľov.