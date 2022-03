OĽaNO chce na výbore riešiť podozrivé luxusné auto Pellegriniho

Volkswagen Touareg so šoférom

21.3.2022 - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podáva podnet na zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.Dôvodom je podozrivé užívanie luxusného automobilu so šoférom stranou Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) a jej šéfom Petrom Pellegrinim . Ten doteraz nevysvetlil, za akú sumu si prenajíma tieto služby od SAD Zvolen, v ktorej má štát tretinový podiel. V tlačovej správe o tom informoval Matúš Mandrák z mediálneho tímu OĽaNO.Poslanci OĽaNO vo štvrtok 17. marca vyzvali predsedu Hlasu-SD, aby do konca minulého týždňa zverejnil všetky zmluvy, faktúry a výpisy z účtu, ktoré preukazujú, za akú sumu si od spoločnosti SAD Zvolen prenajíma luxusný automobil so šoférom.Podľa medializovaných informácií, si predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Pellegrini vybavil u svojho kamaráta a šéfa SAD Zvolen luxusný automobil Volkswagen Touareg spolu so šoférom, ktorého má platiť SAD Zvolen.„Ani po našej výzve pán Pellegrini nepredložil jediný dokument, ktorý by dokazoval, že za osobné auto so šoférom naozaj platí on, alebo jeho strana. Peter Pellegrini sa napriek tomu naďalej veselo vyváža na luxusnom Touaregu a využíva služby šoféra, ktorého oficiálne platí SAD Zvolen, v ktorej má štát tretinový podiel," ozrejmil dôvod podnetu na zvolanie mimoriadneho výboru pre nezlučiteľnosť funkcií predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš Dodal, že je dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu ústavného zákona, v rámci ktorého verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú alebo právnickú osobu obchodný styk s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu.Podľa Šipoša si strana Hlas-SD evidentne žije nad svoje pomery a jej financovanie jasne kopíruje financovanie strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) , ktorého predseda Robert Fico získaval peniaze „vlastnou hlavou". „Peter Pellegrini nevie jasne a hodnoverne vysvetliť financovanie svojej strany, je agresívny voči novinárom, ktorí sa pýtajú na finančné toky jeho strany a doslova uteká z tlačoviek," doplnil Šipoš.Ako uviedlo OĽaNO, predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) minulý týždeň upozornil na dlhodobé priateľské styky šéfa zvolenskej SAD-ky Adriána Polónyho s Petrom Pellegrinim, pričom Polóny takisto podnikal s osobami ako Norbert Bödör či Zoroslav Kollár „Existuje evidentné podozrenie, že Hlas-SD je financovaný oligarchami rovnako, ako strana Smer-SD. Je neprípustné a nehorázne, aby štát dotoval vyvážanie poslaneckého zadku Petra Pellegriniho. Chcem preto veľmi dôrazne vyzvať aj štátnu spoločnosť MH Manažment , ktorá vlastní v SAD Zvolen 40-percentý podiel, aby okamžite preverila hospodárenie v SAD Zvolen a zistila, či naozaj vykonáva ekonomickú činnosť, alebo len skryto financuje politickú stranu Hlas-SD cez fingované zmluvy,“ dodal Kremský.