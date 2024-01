Jedným z námestníkov SIS sa má podľa Naďa stať Zetocha, prepojenia s Bödörom sa obáva aj pri Ficovi

Zosnovanie mafiánskej skupiny a lustrácia novinárov

Bödör má na špagáte predsedu vlády?

5.1.2024 (SITA.sk) - Jedným z námestníkov Slovenskej informačnej služby (SIS) sa údajne má stať Marián Zetocha, bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Tvrdí to exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) „Podľa mojich informácií bude jedným z námestníkov Marián Zetocha, bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA, známy najmä pre obvinenie v kauze Očistec a z blízkeho prepojenia s Norbertom Bödörom,“ uviedol v piatok Naď na sociálnej sieti.Zdôraznil, že práve za pôsobenia Zetochu a ďalších dnes obvinených policajtov malo dochádzať napríklad k nezákonnej lustrácii novinárov, nehovoriac o podozreniach zo zosnovania mafiánskej skupiny na najvyšších miestach NAKA.„Tento človek má dostávať utajované spisy a citlivé informácie? A to, samozrejme, nie je všetko. Na SIS sa chystajú ďalší Bödorovi ľudia, a to rovno na najvyššie riaditeľské pozície. Človek figurujúci v šiestich najväčších kauzách histórie Slovenska si postupne obsadzuje ľudí na najvyššie a zároveň mimoriadne citlivé posty,“ napísal Naď.Zároveň dodal, že za normálnych okolností musia záujemcovia o tieto pozície podstúpiť prísne bezpečnostné preverenie a nevie si predstaviť, ako by ľudia ako Zetocha mohli dostať previerku najvyššieho stupňa. „Ak sa naplní tento scenár, máme dôvod obávať sa, že je to Bödör, ktorý má na špagáte predsedu vlády SR,“ uzavrel Naď.