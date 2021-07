Jeff Bezos s posádkou úspešne dosiahli hranicu vesmíru, raketa bezpečne pristála na Zemi (video)

Štart skrýval symboliku

Lety do vesmíru pre platiacich

20.7.2021 - Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos v utorok úspešne absolvoval let do vesmíru. V rakete New Shepard s ním boli aj jeho brat Mark, 82-ročná letkyňa Wally Funková a víťaz aukcie - iba 18-ročný holandský tínedžer Oliver Daemen.Bezosova vesmírna spoločnosť Blue Origin minulý týždeň dostala od Federálneho leteckého úradu (FAA) vládne povolenie na lety do vesmíru s ľuďmi.Štart rakety naplánovali symbolicky na 52. výročie misie Apollo 11, v rámci ktorej sa Neil Armstrong s Edwinom Aldrinom stali 20. júla 1969 prvými ľuďmi na povrchu Mesiaca.New Shepard vyletela do výšky 106 kilometrov, pričom najvyšší bod svojej dráhy dosiahla asi štyri minúty po štarte. O niekoľko minút už posádka pristávala v texaskej púšti neďaleko miesta štartu. Bezos a ostatní na ceste späť krátko zažili takmer šesťnásobok gravitačnej sily, čiže preťaženie označované ako 6G.V nedeľu 11. júla vystúpil do vesmíru na palube vlastnej „okrídlenej rakety“ Unity britský miliardár Richard Branson. Stroj, v ktorom bolo aj päť zamestnancov Bransonovej spoločnosti Virgin Galactic, vyletel nad púšťou v Novom Mexiku do výšky 86 kilometrov.Blue Origin a Virgin Galactic plánujú v nasledujúcich mesiacoch začať vo veľkom lietať s platiacimi zákazníkmi. Konkurenta im v oblasti vesmírneho turizmu robí ešte spoločnosť SpaceX Elona Muska, ktorá však neplánuje krátke lety hore a naspäť, ale chystá sa voziť zákazníkov na orbitu. Samotný Musk sa na vesmírny let ešte nepodujal.Posádka rakety New Sheard zľava: Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemena Wally Funk.

Posádka rakety New Sheard zľava: Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemen

a Wally Funk.Foto: SITA/AP