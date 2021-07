Pohreb Milana Lasicu bude zrejme len v rodinnom kruhu, pietne podujatie odkladá divadlo na neskôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pohreb herca Milana Lasicu by sa mal konať iba v rodinnom kruhu. Pre agentúru SITA to potvrdil výkonný riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič . Na otázku, či divadlo zorganizuje pietne podujatie, odpovedal, že sa musia najprv psychicky upokojiť, no určite ho plánujú. Konať by sa mohlo niekedy v auguste.Vládna strana Sloboda a solidarita (SaS) navrhla koaličnej rade vyhlásiť v súvislosti s úmrtím umelca štátny smútok. Koaliční partneri však tento návrh neschválili, no rodine chceli ponúknuť možnosť štátneho pohrebu.Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v pondelok 19. júla po rokovaní koaličnej rady uviedla, že protokol Úradu vlády SR kontaktuje rodinu a ponúkne jej nejaké možnosti, napríklad čestnú stráž, kondolenčnú knihu či vyvesenie čiernej vlajky. Dodala však, že konečná forma poslednej rozlúčky je v rukách pozostalých.Komik, herec a spevák Milan Lasica zomrel v nedeľu 18. júla večer vo veku 81 rokov na spoločnom koncerte s orchestrom Bratislava Hot Serenaders.