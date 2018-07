Jeffrey Sachs: Trump vedie USA k tyranii

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump zneužíva svoje právomoci - krajinu vedie k tyranii a Kongres s tým nič nerobí, myslí si uznávaný americký ekonóm a profesor Jeffrey Sachs.uviedol Sachs v komentári pre spravodajskú televíznu stanicu CNN.Šéf Bieleho domu si podľa ekonóma namýšľa, že len on sám by mal vládnuť krajine. Sachs argumentuje viacerými rozhodnutiami a aktivitami, ktoré Trump vykonal. Dodnes napríklad nikto nevie, o čom sa minulý týždeň rozprával s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Šéfa Kremľa navyše pozval do Washingtonu bez toho, aby o tom vopred informoval vrcholných predstaviteľov spravodajských služieb či svojich poradcov.Trump tiež bez podpory Kongresu zavádza obchodné clá na tovary od významných obchodných partnerov Spojených štátov a aj napriek odporu Bezpečnostnej rady OSN zrušil jadrovú dohodu s Iránom. Bez spolupráce s Kongresom sa tiež chystá uvaliť nové sankcie na Teherán - vrátane zablokovania exportu ropy.Sám tiež zaviedol cestovný zákaz pre občanov viacerých krajín, Spojené štáty stiahol z parížskej klimatickej dohody, predĺžil pôsobenie amerických vojakov v Sýrii a zmenil štatút Jeruzalema. A republikáni, ktorí majú väčšinu v Kongrese, s tým nič nerobia - pretože sú buď ustráchaní, alebo rovnako ako on spoluvinní, uviedol ekonóm.upozornil Sachs a pripojil nedávne výsledky dvoch hodnotení demokracií vo svete.V rebríčku švédskeho demokratického think-tanku V-Dem sa Spojené štáty prepadli zo siedmeho miesta z roku 2015 na 31. miesto. Inštitút v správe uviedol, že v USA existujú jasné dôkazy autokratizácie. Index demokracie britskej organizácie Economist Intelligence Unit (EIU) zase zaradil USA do kategórieTrump a jeho podporovatelia argumentujú právomocou, ktorú prezidentovi dáva ústava – je to tzv. výkonné nariadenie, ktoré môže šéf Bieleho domu vydať bez spolupráce s Kongresom v prípadoch, keď je ohrozená národná bezpečnosť. A práve to Trump využil pri cestovnom zákaze, obchodných clách i nukleárnej dohode s Iránom.zdôraznil Sachs a vysvetlil, že podľa článku I, sekcie 8 ústavy má právomoc vyhlásiť vojnu Kongres. Ten má rovnako aj právomoc zaviesť dane a clá. Avšak v každom prípade sa môže agresívny prezident dovolávať národnej bezpečnosti, aby obišiel Kongres.Ekonóm zdôraznil, že vina je nielen na strane Trumpa, ktorý zneužíva svoju právomoc na samovládu, ale aj na strane Kongresu, ktorý mu nie je schopný oponovať.myslí si Sachs. Trump totiž podľa neho síce začal s obchodnou vojnou, ale pokračovať môže vojnou zbraní s Iránom.