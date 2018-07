V Británii polícia obvinila piatich mužov po útoku kyselinou na dieťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. júla (TASR) - Britská polícia obvinila piatich mužov v prípade pravdepodobného útoku kyselinou na trojročného chlapca v anglickom meste Worcester. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Polícia obvinila mužov vo veku od 22 do 41 rokov zo sprisahania s cieľom spôsobiť ťažkú telesnú ujmu. Mená obvinených neuviedla.K útoku došlo v jednom z obchodov v nákupnom centre vo Worcestri v sobotu popoludní. Dieťa hospitalizovali so závažnými popáleninami na tvári a na rukách. V nedeľu ho prepustili, ale ešte nie jasné, či sa neprejavia dlhodobé následky jeho zranení, uviedla polícia, podľa ktorej bol chlapec zámerným cieľom útoku. O možnom motíve nie je nič známe.V Británii zaznamenali nedávno nárast počtu útokov kyselinou, vláda chce preto sprísniť predaj leptavých látok, najmä osobám do 18 rokov.