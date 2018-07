JEFTA predstavuje najväčšiu otvorenú obchodnú zónu na svete

JB 23 Tokio - Japonský premiér Šinzó Abe (uprostred) pózuje s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom (vľavo) a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junkerom (vpravo) pred ich stretnutím na summite EÚ-Japonsko v Tokiu 17. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Tokio 17. júla (TASR) - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (JEFTA), ktorú v utorok v Tokiu v rámci summitu EÚ - Japonsko podpísali predseda Európske komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk s japonským premiérom Šinzom Abem, je najväčšou obchodnou dohodou EÚ, ktorá vytvorí otvorenú obchodnú zónu, zahŕňajúcu viac ako 600 miliónov ľudí. Uviedla EK v správe pre médiá.Šéf eurokomisie upozornil, že dokument z Tokia je oveľa viac ako obchodná dohoda.uviedol Juncker. Podľa jeho slov obe ekonomiky spolu predstavujú takmer tretinu svetového HDP, pričom je dôležité, že obaja partneri zopakovali svoj záväzok dodržiavať najvyššie štandardy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľov.Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová upozornila, že JEFTA znamená silný signál pre celý svet, že dve z jeho najväčších ekonomíkSpresnila, že odstránením ciel v hodnote jednej miliardy eur, zjednodušením colných postupov a riešením cezhraničných bariér v obchode dostanú spoločnosti na oboch stranách príležitosť zvýšiť svoj vývoz a rozšíriť obchodnú činnosť.Podľa Malmströmovej dôvod na oslavu má najmä európsky sektor poľnohospodárstva, ktorý získal prístup na obrovský japonský trh, pričom bude zaručená ochrana viac ako 200 špecifických európskych jedál a nápojov (napríklad šampanské či parmská šunka).uviedla komisárka.Komisia pripomenula, že obchodná dohoda s Japonskom odstráni väčšinu ciel v hodnote jednej miliardy eur, ktoré doteraz každý rok museli uhrádzať spoločnosti z EÚ vyvážajúce do Japonska. Dohoda odstráni mnohé dlhodobé regulačné prekážky, napríklad na automobily. Otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov pre kľúčový export poľnohospodárskych produktov z EÚ, čo je dobrá správa hlavne pre vývozcov syrov a vína, ale aj hovädzieho a bravčového mäsa. Zvýši tiež vývozné príležitosti Únie v mnohých ďalších odvetviach.Dohoda o hospodárskom partnerstve okrem toho posilní spoluprácu medzi EÚ a Japonskom aj v iných oblastiach. Opätovne potvrdí svoj spoločný záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a po prvýkrát zahrnie osobitný záväzok voči parížskej klimatickej dohode.Dohoda otvára aj trh so službami, najmä s finančnými. Vychádza v ústrety elektronickému obchodu, telekomunikáciám a doprave. Zaručuje spoločnostiam EÚ prístup na veľké trhy verejného obstarávania 48 veľkých japonských miest a odstraňuje prekážky obstarávania v hospodársky dôležitom železničnom sektore na vnútroštátnej úrovni.Pokiaľ ide o ochranu údajov, EÚ a Japonsko v pondelok (16.7.) uzavreli rokovania o vzájomnej primeranosti, ktoré doplnia Dohodu o hospodárskom partnerstve. Súhlasili, že vzájomne uznávajú systémy ochrany údajov ako, čo umožní bezpečný tok údajov medzi EÚ a Japonskom a vytvorí tak najväčšiu oblasť bezpečných tokov údajov na svete.(spravodajca TASR Jaromír Novak)