Zákaz USA obchodovať s čínskym ZTE spôsobil problémy na celom svete

Londýn 17. júla (TASR) - Americký zákaz obchodovania s čínskym výrobcom telekomunikačných zariadení ZTE spôsobil problémy bezdrôtovým operátorom v Európe aj v južnej Ázii a prinútil operátorov na celom svete zvážiť rozšírenie svojich dodávateľských sietí.Mobilný operátor Veon, jedna z desiatich najväčších mobilných firiem na svete podľa počtu zákazníkov, ilustruje dôsledky amerického zákazu, ktorý trval tri mesiace. Skončil sa až v piatok (13.7.), keď americké ministerstvo obchodu zrušilo aprílové nariadenie, podľa ktorého nesmeli firmy z USA dodávať súčiastky a softvér čínskemu výrobcovi telekomunikačných zariadení ZTE.Veon tieto kroky USA zvlášť tvrdo zasiahli. Spôsobili oneskorenie jeho projektov v Taliansku a na Ukrajine. Zapríčinili takmer výpadok jeho siete v Bangladéši a menšie narušenia operácií v Pakistane.Veon sa rozhodol nájsť druhý zdroj na všetky dodávky, uviedla osoba oboznámená so strategickým posunom firmy, ktorá sa rozhodla znížiť závislosť na jednom dodávateľovi, aby sa už neocitla v podobnej situácii.Ale zrejme najväčšie problémy spôsobil americký zákaz talianskemu mobilnému operátorovi Wind Tre, ktorý so ZTE uzavrel zmluvu v hodnote 1 miliardy eur na modernizáciu svojich zariadení. Zákaz prinútil ZTE vzdať sa viac ako polovičky z kontraktu a Wind Tre sa musel obrátiť na švédskeho dodávateľa sietí Ericsson.Pôvodný kontrakt bol pritom najväčším prielomom ZTE na európskom trhu, ktorému dovtedy dominovali regionálni hráči, ako sú švédsky Ericsson či fínska Nokia.Zákazka, ktorú Ericsson náhle získal od Wind Tre, by mohla byť znamením obnoveného impulzu pre švédsku firmu, ktorá v ostatných rokoch zápasila so spomaľovaním dopytu, reštrukturalizáciu a ráznou redukciou pracovných miest.Podľa odborníka z tohto odvetvia priemyslu, operátori môžu začať používať viacerých dodávateľov, aby sa vyhli tomu, že prípadné problémy jedného z dodávateľov spôsobia aj im vážne ťažkosti.Ukrajinská divízia Veonu Kyivstar, najväčší mobilný operátor v krajine, musela napríklad odložiť zavedenie 4G mobilných služieb pre americký zákaz obchodovania so ZTE. V dôsledku toho prišla o časť podielu na ukrajinskom trhu.Aj španielsky telekomunikačný operátor Telefónica počas zákazu zrušil niektoré zmluvy so ZTE, uviedol nemenovaný zdroj. ZTE mu totiž nebol schopný dodať žiadne vybavenie, pretože potreboval komponenty od amerických výrobcov čipov Qualcomm alebo Intel. Škody ale neboli veľké, pretože zmluvy so ZTE predstavovali menej ako 5 % výdavkov španielskeho telekomunikačného gigantu.Rozsah škôd a výpadkov u iných významných zákazníkov ZTE, vrátane spoločnosti China Mobile a MTN, špičkového operátora v Afrike, zatiaľ nie je známy.Ministerstvo obchodu USA v apríli zakázalo americkým spoločnostiam, aby dodávali svoje produkty ZTE, keďže čínska spoločnosť nedodržiavala americké sankcie voči Iránu a severnej Kórei.ZTE sa v júni s USA dohodol na urovnaní sporu a zaplatení miliardovej pokuty výmenou za zrušenie zákazu.