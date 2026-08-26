Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. augusta 2026

Jeho domov je 40 minút od Celje. Šporar verí, že sa bude hrať len 90 minút a Slovan zvíťazí


Tagy: Liga majstrov 2026/2027 odveta play off

Andraž Šporar verí, že sen o Lige majstrov sa zmení na skutočnosť druhýkrát za tri roky. ŠK Slovan Bratislava má opäť pred sebou zápas, ktorý pokojne môžeme nazvať Zápas ...



Zdieľať
roman cerepkai sk slovan bratislava v zapase proti celje 676x440 26.8.2026 (SITA.sk) - Andraž Šporar verí, že sen o Lige majstrov sa zmení na skutočnosť druhýkrát za tri roky.


ŠK Slovan Bratislava má opäť pred sebou zápas, ktorý pokojne môžeme nazvať Zápas roka.

Odveta play-off Ligy majstrov proti slovinskému šampiónovi NK Celje (prvý zápas 1:1) určí nielen postupujúceho do hlavnej fázy Ligy majstrov, ale aj to či na Tehelnom poli po dvoch rokoch uvidia najlepšie klubové tímy starého kontinentu alebo sa fanúšikovia a hráči uspokoja s tzv náhradou, čiže Európskou ligou.

Dvaja Slovinci takmer doma


Stredajší súboj na 13-tisícovom štadióne Z'dežele, ktorý by mal byť vypredaný, bude špecifický pre dvojicu Slovincov v drese Slovana. Obranca Kenan Bajrič a útočník Andraž Šporar patria k oporám slovenského multišampióna, pritom obaja sú rodáci z neďalekej Ľubľany a sú aj odchovanci miestneho klubu Olimpija Ľubľana.

"Celje nie je môj domov, ale 40 minút odtiaľto som doma. Je to teda veľký zápas pre mňa aj všetko ostatné okolo neho. Som slovanista a verím. že to zvládneme," povedal Šporar na predzápasovej tlačovej konferencii.


Vyše 50 gólov


Šporar sa vlani vrátil do Bratislavy po šiestich rokoch strávených zastávkami v Portugalsku, Anglicku, Grécku a Turecku. V minulosti za Slovan nastrieľal vyše 50 gólov, pričom v ročníku 2018/2019 počtom gólov 29 vyrovnal rekord slovenskej najvyššej súťaže v podaní Róberta Semeníka zo sezóny 1995/1996 v drese 1. FC Košice.

V aktuálnej sezóne už Šporar raz rozvlniť sieť aj v predkole Ligy majstrov (proti Iberii), ale potom ho svalové zranenie na takmer mesiac vyradilo z hry. V prvom súboji proti Celje nastúpil na 6 minút, v odvete by to mohlo byť na dlhší čas.

Ofenzívne a veľa gólov


"Hráme dobre, hráme ofenzívne a dávame veľa gólov. Verím, že o 23. hodine večer sa budeme spoločne tešiť z víťazstva a postupu do Ligy majstrov. Som rád, že bude plný štadión, také zápasy som rád. Ak sa nám podarí postúpiť, bolo by to druhýkrát za tri roky. Bol by to znak toho, že ľudia v Slovane pracujú dobre. Je to najdôležitejší zápas sezóny pre nás, nemáme na čo čakať, Verím, že sa bude hrať iba 90 minút a že vyhráme," doplnil Šporar.

Takmer kompletný káder


Tréner Yaya Touré zdôraznil, že má k dispozícii kompletný káder až na zraneného Ukrajinca Mykolu Kucharevyča, a teda široký zoznam hráčov, ktorých môže vybrať do základu. "Veľmi mi to uľahčuje prácu, lebo hráči majú fantastický prístup a nastavenie. Prišli sme sem vyhrať, lebo zahrať si Ligu majstrov je sen každého futbalistu. Zažil som to ako hráč a bolo by skvelé zopakovať si to aj ako tréner," vravel Touré.

Pískajú Španieli


Odvetný zápas play-off NK Celje - ŠK Slovan Bratislava sa v stredu začne o 21.00 h a ako hlavný rozhodca ho povedie Španiel Alejandro Hernández Hernández, ktorý v aktuálnom ročníku viedol dva zápasy - jeden v kvalifikácii o Ligu majstrov a ďalší v La Lige.

Bilancia? Dohromady desať žltých kariet, tri pokutové kopy a jedna červená karta. Pomáhať mu budú krajania Diego Sánchez Rojo a José Naranjo.


Zdroj: SITA.sk - Jeho domov je 40 minút od Celje. Šporar verí, že sa bude hrať len 90 minút a Slovan zvíťazí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027 odveta play off
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenky prehrali s Taliankami 0:3, ale zostali v hre o postup. Tréner Volpini je hrdý na ich výkon
<< predchádzajúci článok
Tragédia v rodine športovca. Jeho synček sa utopil v bazéne tesne pred druhými narodeninami

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 