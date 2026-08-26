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26. augusta 2026
Jeho domov je 40 minút od Celje. Šporar verí, že sa bude hrať len 90 minút a Slovan zvíťazí
Andraž Šporar verí, že sen o Lige majstrov sa zmení na skutočnosť druhýkrát za tri roky. ŠK Slovan Bratislava má opäť pred sebou zápas, ktorý pokojne môžeme nazvať Zápas ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Andraž Šporar verí, že sen o Lige majstrov sa zmení na skutočnosť druhýkrát za tri roky.
ŠK Slovan Bratislava má opäť pred sebou zápas, ktorý pokojne môžeme nazvať Zápas roka.
Odveta play-off Ligy majstrov proti slovinskému šampiónovi NK Celje (prvý zápas 1:1) určí nielen postupujúceho do hlavnej fázy Ligy majstrov, ale aj to či na Tehelnom poli po dvoch rokoch uvidia najlepšie klubové tímy starého kontinentu alebo sa fanúšikovia a hráči uspokoja s tzv náhradou, čiže Európskou ligou.
Stredajší súboj na 13-tisícovom štadióne Z'dežele, ktorý by mal byť vypredaný, bude špecifický pre dvojicu Slovincov v drese Slovana. Obranca Kenan Bajrič a útočník Andraž Šporar patria k oporám slovenského multišampióna, pritom obaja sú rodáci z neďalekej Ľubľany a sú aj odchovanci miestneho klubu Olimpija Ľubľana.
"Celje nie je môj domov, ale 40 minút odtiaľto som doma. Je to teda veľký zápas pre mňa aj všetko ostatné okolo neho. Som slovanista a verím. že to zvládneme," povedal Šporar na predzápasovej tlačovej konferencii.
Šporar sa vlani vrátil do Bratislavy po šiestich rokoch strávených zastávkami v Portugalsku, Anglicku, Grécku a Turecku. V minulosti za Slovan nastrieľal vyše 50 gólov, pričom v ročníku 2018/2019 počtom gólov 29 vyrovnal rekord slovenskej najvyššej súťaže v podaní Róberta Semeníka zo sezóny 1995/1996 v drese 1. FC Košice.
V aktuálnej sezóne už Šporar raz rozvlniť sieť aj v predkole Ligy majstrov (proti Iberii), ale potom ho svalové zranenie na takmer mesiac vyradilo z hry. V prvom súboji proti Celje nastúpil na 6 minút, v odvete by to mohlo byť na dlhší čas.
"Hráme dobre, hráme ofenzívne a dávame veľa gólov. Verím, že o 23. hodine večer sa budeme spoločne tešiť z víťazstva a postupu do Ligy majstrov. Som rád, že bude plný štadión, také zápasy som rád. Ak sa nám podarí postúpiť, bolo by to druhýkrát za tri roky. Bol by to znak toho, že ľudia v Slovane pracujú dobre. Je to najdôležitejší zápas sezóny pre nás, nemáme na čo čakať, Verím, že sa bude hrať iba 90 minút a že vyhráme," doplnil Šporar.
Tréner Yaya Touré zdôraznil, že má k dispozícii kompletný káder až na zraneného Ukrajinca Mykolu Kucharevyča, a teda široký zoznam hráčov, ktorých môže vybrať do základu. "Veľmi mi to uľahčuje prácu, lebo hráči majú fantastický prístup a nastavenie. Prišli sme sem vyhrať, lebo zahrať si Ligu majstrov je sen každého futbalistu. Zažil som to ako hráč a bolo by skvelé zopakovať si to aj ako tréner," vravel Touré.
Odvetný zápas play-off NK Celje - ŠK Slovan Bratislava sa v stredu začne o 21.00 h a ako hlavný rozhodca ho povedie Španiel Alejandro Hernández Hernández, ktorý v aktuálnom ročníku viedol dva zápasy - jeden v kvalifikácii o Ligu majstrov a ďalší v La Lige.
Bilancia? Dohromady desať žltých kariet, tri pokutové kopy a jedna červená karta. Pomáhať mu budú krajania Diego Sánchez Rojo a José Naranjo.
Zdroj: SITA.sk - Jeho domov je 40 minút od Celje. Šporar verí, že sa bude hrať len 90 minút a Slovan zvíťazí © SITA Všetky práva vyhradené.
ŠK Slovan Bratislava má opäť pred sebou zápas, ktorý pokojne môžeme nazvať Zápas roka.
Odveta play-off Ligy majstrov proti slovinskému šampiónovi NK Celje (prvý zápas 1:1) určí nielen postupujúceho do hlavnej fázy Ligy majstrov, ale aj to či na Tehelnom poli po dvoch rokoch uvidia najlepšie klubové tímy starého kontinentu alebo sa fanúšikovia a hráči uspokoja s tzv náhradou, čiže Európskou ligou.
Dvaja Slovinci takmer doma
Stredajší súboj na 13-tisícovom štadióne Z'dežele, ktorý by mal byť vypredaný, bude špecifický pre dvojicu Slovincov v drese Slovana. Obranca Kenan Bajrič a útočník Andraž Šporar patria k oporám slovenského multišampióna, pritom obaja sú rodáci z neďalekej Ľubľany a sú aj odchovanci miestneho klubu Olimpija Ľubľana.
"Celje nie je môj domov, ale 40 minút odtiaľto som doma. Je to teda veľký zápas pre mňa aj všetko ostatné okolo neho. Som slovanista a verím. že to zvládneme," povedal Šporar na predzápasovej tlačovej konferencii.
Vyše 50 gólov
Šporar sa vlani vrátil do Bratislavy po šiestich rokoch strávených zastávkami v Portugalsku, Anglicku, Grécku a Turecku. V minulosti za Slovan nastrieľal vyše 50 gólov, pričom v ročníku 2018/2019 počtom gólov 29 vyrovnal rekord slovenskej najvyššej súťaže v podaní Róberta Semeníka zo sezóny 1995/1996 v drese 1. FC Košice.
V aktuálnej sezóne už Šporar raz rozvlniť sieť aj v predkole Ligy majstrov (proti Iberii), ale potom ho svalové zranenie na takmer mesiac vyradilo z hry. V prvom súboji proti Celje nastúpil na 6 minút, v odvete by to mohlo byť na dlhší čas.
Ofenzívne a veľa gólov
"Hráme dobre, hráme ofenzívne a dávame veľa gólov. Verím, že o 23. hodine večer sa budeme spoločne tešiť z víťazstva a postupu do Ligy majstrov. Som rád, že bude plný štadión, také zápasy som rád. Ak sa nám podarí postúpiť, bolo by to druhýkrát za tri roky. Bol by to znak toho, že ľudia v Slovane pracujú dobre. Je to najdôležitejší zápas sezóny pre nás, nemáme na čo čakať, Verím, že sa bude hrať iba 90 minút a že vyhráme," doplnil Šporar.
Takmer kompletný káder
Tréner Yaya Touré zdôraznil, že má k dispozícii kompletný káder až na zraneného Ukrajinca Mykolu Kucharevyča, a teda široký zoznam hráčov, ktorých môže vybrať do základu. "Veľmi mi to uľahčuje prácu, lebo hráči majú fantastický prístup a nastavenie. Prišli sme sem vyhrať, lebo zahrať si Ligu majstrov je sen každého futbalistu. Zažil som to ako hráč a bolo by skvelé zopakovať si to aj ako tréner," vravel Touré.
Pískajú Španieli
Odvetný zápas play-off NK Celje - ŠK Slovan Bratislava sa v stredu začne o 21.00 h a ako hlavný rozhodca ho povedie Španiel Alejandro Hernández Hernández, ktorý v aktuálnom ročníku viedol dva zápasy - jeden v kvalifikácii o Ligu majstrov a ďalší v La Lige.
Bilancia? Dohromady desať žltých kariet, tri pokutové kopy a jedna červená karta. Pomáhať mu budú krajania Diego Sánchez Rojo a José Naranjo.
Zdroj: SITA.sk - Jeho domov je 40 minút od Celje. Šporar verí, že sa bude hrať len 90 minút a Slovan zvíťazí © SITA Všetky práva vyhradené.
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