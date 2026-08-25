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 24hod.sk    Šport

25. augusta 2026

Tragédia v rodine športovca. Jeho synček sa utopil v bazéne tesne pred druhými narodeninami


Tagy: Bazén smrť deťaťa Vyšetrovanie

Americký futbalista Ed Oliver požiadal o súkromie a modlitby, pričom stále smúti za svojím synom, ktorý bol po ňom pomenovaný. Vyšetrovanie smrti syna obrancu NFL tímu Buffalo Bills Eda Olivera ...



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depositphotos_754931210_xl 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Americký futbalista Ed Oliver požiadal o súkromie a modlitby, pričom stále smúti za svojím synom, ktorý bol po ňom pomenovaný.


Vyšetrovanie smrti syna obrancu NFL tímu Buffalo Bills Eda Olivera neviedlo k žiadnym trestným nálezom a prípad sa považuje za uzavretý.

Hráč amerického futbalu verejnosti neoznámil smrť dieťaťa z 28. júna tohto roka, ale až takmer po dvoch mesiacoch prostredníctvom generálneho manažéra tímu Brandona Beaneho.

Polícia uviedla, že batoľa, ktoré by onedlho oslávilo druhé narodeniny, sa našlo v bazéne domu v susedstve severne od Houstonu. Chlapca previezli do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho.

Sú tu pre neho


Oliver požiadal o súkromie a modlitby, pričom stále smúti za svojím synom, ktorý bol po ňom pomenovaný.

"Je veľmi nešťastné, čo sa stalo, a ako jeho spoluhráč môžem len povedať, že ho máme všetci radi," povedal rozohrávač Josh Allen po víťazstve Buffala nad Clevelandom 31:7 v príprave na novú sezónu.

"Nedá sa povedať nič, čo by situáciu zlepšilo, okrem toho, že sme tu pre neho. Neviem si predstaviť, čím si prechádza. Ale spôsob, akým sa s tým vyrovnal, je neuveriteľný," dodal Allen.

Dvadsaťosemročný Oliver vstupuje do svojej ôsmej sezóny v NFL, odkedy si ho Buffalo vybralo v prvom kole draftu 2019. S tímom je od začiatku tréningového kempu.

Objavil sa už aj v základnej zostave v dueli prípravy Bills, ktorý spoločne vyhrali nad Carolinou 29:14, ale minulý týždeň vynechal tréningy pre nezverejnené zranenie.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia v rodine športovca. Jeho synček sa utopil v bazéne tesne pred druhými narodeninami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bazén smrť deťaťa Vyšetrovanie
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