Jej matku ohrozoval domáci násilník, takto si poradila

Londýn 23. novembra (TASR) - Dievčaťu v americkom štáte Oregon, ktorého matka bola obeťou domáceho násilia, sa podarilo privolať pomoc bez toho, aby si to páchateľ všimol. Dievča predstieralo, že telefonicky objednáva pizzu, informovala v piatok stanica Sky News.Dievča si bolo vedomé toho, že privolanie pomoci by mohlo rozčúliť útočníka, ktorý ohrozoval jej matku. Preto počas telefonátu na núdzovú linku 911 predstieralo, že objednáva pizzu.Operátor volajúcej na začiatku povedal, že vytočila nesprávne číslo. Neskôr však pochopil, o čo ide, a spolupracoval. Operátor privolal políciu a upozornil ju, aby počas cesty na miesto vypla výstražné sirény.Šéf polície v štáte Oregon Michael Navarre povedal, že o podobnom prípade počas svojej 42-ročnej kariéry ešte nepočul. Podľa svojich slov dúfa, že tento príklad by mohol pomôcť ďalším obetiam nadviazať spojenie s políciou bez toho, aby riskovali svoj život.