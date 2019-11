VOĽBY2020: Most-Híd rozhodne o volebnom programe a kandidátke

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 23. novembra (TASR) - Volebný program a kandidátka do budúcoročných parlamentných volieb budú hlavnými bodmi sobotného zasadnutia Republikovej rady strany Most-Híd. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme.Lídrom kandidátky má byť súčasný minister dopravy Árpád Érsek. Druhé miesto má obsadiť predseda Mosta-Híd Béla Bugár, tretí bude šéf envirorezortu László Sólymos.Zo súčasných ministrov, ktorí sú členmi Mosta-Híd, na kandidátke už nebude minister spravodlivosti Gábor Gál. Zdôvodnil to politickými i nepolitickými dôvodmi. Chýbať by mala aj štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Naopak, Andrej Hrnčiar svoju kandidatúru pre TASR potvrdil.Most-Híd sa dohodol na spolupráci s mimoparlamentnou stranou Šanca a maďarskou MKDA. Konkrétny počet miest na kandidátke zverejní až po sobotnom zasadnutí republikovej rady. Strana MKDA by však mala mať podľa Bugára viac miest na kandidátke ako Šanca.Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.