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23. septembra 2026

Jemenskí Húsíovia pohrozili útokmi na americké záujmy, ak USA vojensky podporia Saudskú Arábiu


Tagy: americké útoky Báb al-Mandab Červené more Húsíovia Napätie na Blízkom východe údery proti húsíom

Húsíovia ovládli strategický prieliv Báb al-Mandab a tvrdia, že americká vojenská pomoc Saudskej Arábii vyvolá ich odvetu. Jemenskí povstalci



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mideast_wars_yemen_166_5 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Húsíovia ovládli strategický prieliv Báb al-Mandab a tvrdia, že americká vojenská pomoc Saudskej Arábii vyvolá ich odvetu.

Jemenskí povstalci Húsíovia pohrozili útokmi na americké záujmy na Blízkom východe, ak Washington vojensky zasiahne do konfliktu na strane Saudskej Arábie alebo sa pokúsi obnoviť plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab.


„Ak sa Amerika odváži vojensky zasiahnuť svojimi flotilami alebo sa pokúsi prevziať kontrolu nad Báb al-Mandabom, je to pre ňu aj pre kohokoľvek iného červená čiara,“ povedal vojenský poradca Húsíov Ábid Muhammad as-Saur.



Húsíovia postupujú


Húsíovia podporovaní Iránom tento mesiac ovládli úzky prieliv spájajúci Červené more s Adenským zálivom.


Povstalci vytlačili jednotky jemenskej vlády podporovanej Rijádom z pobrežia Červeného mora v bojoch, ktoré si vyžiadali stovky obetí. Drony a rakety Húsíov zasiahli aj ciele v Saudskej Arábii vrátane Rijádu.



Žiadosť o pomoc


Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán podľa amerických médií požiadal o pomoc Washington. Rovnakú žiadosť mala predložiť aj jemenská vláda.


Húsíovia tvrdia, že Saudská Arábia od obnovenia bojov v júli podnikla v Jemene stovky náletov a fakticky ukončila štvorročné prímerie.



Legitímne ciele


„Ak Amerika podporí Saudskú Arábiu náletmi alebo zo vzduchu, budeme považovať všetky americké záujmy v našom okolí za ciele,“ vyhlásil as-Saur a dodal, že Húsíovia by mohli Báb al-Mandab úplne uzavrieť pre americké lode.


Poprel pritom, že by Húsíovia dostávali príkazy z Teheránu, hoci Irán označil za spojeneckú krajinu.


OSN odhaduje, že počet vysídlených v dôsledku obnovených bojov môže z terajších viac než 130-tisíc vzrásť v najbližších mesiacoch nad 230-tisíc.




Zdroj: SITA.sk - Jemenskí Húsíovia pohrozili útokmi na americké záujmy, ak USA vojensky podporia Saudskú Arábiu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky Báb al-Mandab Červené more Húsíovia Napätie na Blízkom východe údery proti húsíom
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