|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 23.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Geometria, maľba a architektúra. Ján Vasilko a Martin Prokopovič vystavujú v Galérii SPP
Tagy: Galéria SPP PR Umenie Výstava
Najskôr vzájomne sledovali svoju tvorbu na sociálnych sieťach. Keď sa neskôr stretli osobne, zistili, že ich nespája len blízky výtvarný jazyk, ale aj podobné zdroje inšpirácie. Maliara Jána ...
Zdieľať
23.9.2026 (SITA.sk) - Najskôr vzájomne sledovali svoju tvorbu na sociálnych sieťach.
Keď sa neskôr stretli osobne, zistili, že ich nespája len blízky výtvarný jazyk, ale aj podobné zdroje inšpirácie. Maliara Jána Vasilka a architekta a výtvarníka Martina Prokopoviča fascinuje geometria, architektúra či industriálne prostredie. Svoju tvorbu teraz po prvý raz predstavujú na spoločnej výstave Neue Ordnung v bratislavskej Galérii SPP. Výstava potrvá do 4. novembra a vstup na ňu je voľný.
Ján Vasilko a Martin Prokopovič sa osobne zoznámili približne pred dvoma rokmi. "Zbadal som Jana na jednej vernisáži a prihovoril som sa mu. Spýtal sa ma, ako sa volám, a keď som mu povedal meno, vrhol sa mi okolo krku so slovami: Veď my sa sledujeme na Instagrame, páčia sa mi tvoje veci," spomína Martin Prokopovič.
Z prvého stretnutia postupne vzniklo priateľstvo. Obaja dnes časť roka trávia v Prahe, pravidelne sa stretávajú a navštevujú sa v ateliéroch. Keď Martin Prokopovič pripravoval výstavu v Galérii SPP a premýšľal nad autorom, s ktorým by ju mohol vytvoriť, Ján Vasilko bol preňho prirodzenou voľbou.
Hoci spoločným menovateľom tvorby oboch autorov je geometria, každý k nej pristupuje z iného východiska. Martin Prokopovič vychádza zo sveta architektúry, Ján Vasilko z maľby. Práve rozdielny pohľad podľa nich robí ich spoločnú prezentáciu zaujímavou.
"Martin ide v geometrii iným smerom ako ja a v jeho tvorbe veľmi cítiť vplyv architektúry. To sa mi páči, pretože možno aj tretina mojich obrazov sa zaoberá architektúrou. Väčšina architektov rysuje chladne, ale Martin do svojej tvorby vnáša sviežosť maliara. Výsledok prepája presnosť architektúry s mäkkosťou maľby, a to obdivujem," dodáva Vasilko.
Podobné prepojenia vidí aj kurátorka výstavy Mária Horváthová.
"Oni dvaja sa doslova našli a oslovili ma s myšlienkou usporiadať spoločnú výstavu. Myslím si, že hlavnú rolu v tom zohrala ich vášeň a nadšenie pre konštruktivizmus a striktné zákonitosti geometrie, očaril ich jazyk presných tvarov, totožná veľkorysosť v kompozičnom myslení a sklon k veľmi decentnému narábaniu s farbou. Určite tam zohralo svoju rolu aj umeniu veľmi naklonené pražské prostredie, kde Ján Vasilko už nejaký ten rok žije a Martin Prokopovič ho má dnes ako ďalšiu adresu. Myslím si, že ich tvorba sa veľmi zaujímavo dopĺňa, i keď každý je veľmi osobitý a aj východiská ich tematickej inšpirácie sú rozdielne," približuje kurátorka.
Výstava Neue Ordnung je pre verejnosť prístupná od 23. septembra do 4. novembra 2026 v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h. Vstup do galérie je voľný.
(*1968, Prešov) vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po štúdiu sa popri architektonickej tvorbe venoval aj kresbe a maľbe, neskôr sa však na tri desaťročia sústredil predovšetkým na architektúru a dizajn.
(*1979, Humenné) vyštudoval Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach, študoval tiež na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 2009 – 2018 pôsobil ako pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov, okrem iného v New Yorku, Viedni a Paríži, a svoje diela prezentoval na mnohých domácich i zahraničných výstavách. Je zastúpený v domácich aj zahraničných zbierkach.
Galéria SPP bola založená v roku 2000. Nachádza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave, len niekoľko minút pešej chôdze od Nivy Tower či Pradiarne 1900, v bezprostrednej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hromadnou dopravou (zastávka Novohradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre verejnosť otvorená v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný. Kontakt: galeria@spp.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Geometria, maľba a architektúra. Ján Vasilko a Martin Prokopovič vystavujú v Galérii SPP © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď sa neskôr stretli osobne, zistili, že ich nespája len blízky výtvarný jazyk, ale aj podobné zdroje inšpirácie. Maliara Jána Vasilka a architekta a výtvarníka Martina Prokopoviča fascinuje geometria, architektúra či industriálne prostredie. Svoju tvorbu teraz po prvý raz predstavujú na spoločnej výstave Neue Ordnung v bratislavskej Galérii SPP. Výstava potrvá do 4. novembra a vstup na ňu je voľný.
Ján Vasilko a Martin Prokopovič sa osobne zoznámili približne pred dvoma rokmi. "Zbadal som Jana na jednej vernisáži a prihovoril som sa mu. Spýtal sa ma, ako sa volám, a keď som mu povedal meno, vrhol sa mi okolo krku so slovami: Veď my sa sledujeme na Instagrame, páčia sa mi tvoje veci," spomína Martin Prokopovič.
Z prvého stretnutia postupne vzniklo priateľstvo. Obaja dnes časť roka trávia v Prahe, pravidelne sa stretávajú a navštevujú sa v ateliéroch. Keď Martin Prokopovič pripravoval výstavu v Galérii SPP a premýšľal nad autorom, s ktorým by ju mohol vytvoriť, Ján Vasilko bol preňho prirodzenou voľbou.
Architekt, ktorého zaujíma maľba. Maliar, ktorého zaujíma architektúra
Hoci spoločným menovateľom tvorby oboch autorov je geometria, každý k nej pristupuje z iného východiska. Martin Prokopovič vychádza zo sveta architektúry, Ján Vasilko z maľby. Práve rozdielny pohľad podľa nich robí ich spoločnú prezentáciu zaujímavou.
"Martin ide v geometrii iným smerom ako ja a v jeho tvorbe veľmi cítiť vplyv architektúry. To sa mi páči, pretože možno aj tretina mojich obrazov sa zaoberá architektúrou. Väčšina architektov rysuje chladne, ale Martin do svojej tvorby vnáša sviežosť maliara. Výsledok prepája presnosť architektúry s mäkkosťou maľby, a to obdivujem," dodáva Vasilko.
Podobné prepojenia vidí aj kurátorka výstavy Mária Horváthová.
"Oni dvaja sa doslova našli a oslovili ma s myšlienkou usporiadať spoločnú výstavu. Myslím si, že hlavnú rolu v tom zohrala ich vášeň a nadšenie pre konštruktivizmus a striktné zákonitosti geometrie, očaril ich jazyk presných tvarov, totožná veľkorysosť v kompozičnom myslení a sklon k veľmi decentnému narábaniu s farbou. Určite tam zohralo svoju rolu aj umeniu veľmi naklonené pražské prostredie, kde Ján Vasilko už nejaký ten rok žije a Martin Prokopovič ho má dnes ako ďalšiu adresu. Myslím si, že ich tvorba sa veľmi zaujímavo dopĺňa, i keď každý je veľmi osobitý a aj východiská ich tematickej inšpirácie sú rozdielne," približuje kurátorka.
Výstava Neue Ordnung je pre verejnosť prístupná od 23. septembra do 4. novembra 2026 v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h. Vstup do galérie je voľný.
Martin Prokopovič
(*1968, Prešov) vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po štúdiu sa popri architektonickej tvorbe venoval aj kresbe a maľbe, neskôr sa však na tri desaťročia sústredil predovšetkým na architektúru a dizajn.
Ján Vasilko
(*1979, Humenné) vyštudoval Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach, študoval tiež na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 2009 – 2018 pôsobil ako pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov, okrem iného v New Yorku, Viedni a Paríži, a svoje diela prezentoval na mnohých domácich i zahraničných výstavách. Je zastúpený v domácich aj zahraničných zbierkach.
Galéria SPP bola založená v roku 2000. Nachádza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave, len niekoľko minút pešej chôdze od Nivy Tower či Pradiarne 1900, v bezprostrednej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hromadnou dopravou (zastávka Novohradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre verejnosť otvorená v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný. Kontakt: galeria@spp.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Geometria, maľba a architektúra. Ján Vasilko a Martin Prokopovič vystavujú v Galérii SPP © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Galéria SPP PR Umenie Výstava
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Jemenskí Húsíovia pohrozili útokmi na americké záujmy, ak USA vojensky podporia Saudskú Arábiu
Jemenskí Húsíovia pohrozili útokmi na americké záujmy, ak USA vojensky podporia Saudskú Arábiu
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo obrany chystá oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, koľko budú stáť zatiaľ nie je známe
Ministerstvo obrany chystá oslavy 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, koľko budú stáť zatiaľ nie je známe