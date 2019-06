Jemenskí povstalci útočili dronmi na letisko v Saudskej Arábii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná/Rijád 9. júna (TASR) - Jemenskí šiitskí povstalci húsíovia dnes podnikli sériu útokov dronmi na saudskoarabské letisko v prístavnom meste Džizán, ktoré leží v blízkosti hraníc s Jemenom. S odvolaním sa na médiá spriaznené s povstalcami o tom informovala agentúra DPA.Išlo o ďalší útok jemenských povstalcov zameraný na vojenské zariadenia situované v južnej časti Saudskej Arábie. Rijád podporuje jemenskú medzinárodne uznávanú vládu a spoločne s koalíciou arabských štátov vedie ťaženie proti húsíom.Cieľom útoku jemenských povstalcov boli stanice saudskoarabských bezpilotných lietadiel. Podľa nemenovaného zdroja, ktorý citovala jemenskými povstalcami kontrolovaná televízna stanica al-Masirah, útoky sa zamerali naPoľa tohto zdroja k útokom došlo po tom, ako. Koalícia vedená Rijádom útok povstalcov bezprostredne nekomentovala.Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba od