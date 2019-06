Pellegrini: Strana Smer-SD je v dobrej kondícii

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. júna (TASR) - Strana Smer-SD je v dobrej kondícii, za prioritu považuje premiér Peter Pellegrini diskusiu o politickom programe a budúcnosti sociálnej demokracie. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii na TA3 V politike.deklaroval Pellegrini. Ocenil, že predseda strany Smer-SD Robert Fico otvoril diskusiu o budúcnosti strany po svojom návrate zo zahraničia. Opätovne zdôraznil, že prvoradý je pre neho prospech ľudí a občanov Slovenska.Najskôr podľa neho treba diskutovať o politickom programe.povedal. Ak by sa však uberal iným smerom, škodiť mu nechce.Prioritou je pre neho, aby sociálna demokracia na Slovensku prežila, pretože ju Slovensko potrebuje.dodal.V súvislosti so svojom návštevou v Rusku povedal, že bol pozvaný aj na Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade. Skonštatoval, že nerobí nič, čím by spochybnil zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska.S ruskými lídrami sa podľa jeho slov mali o čom rozprávať a prebrali dôležité témy, napríklad projekty Nord Stream 2 či širokorozchodnú železnicu, ale aj sankcie voči Rusku. Tie Slovensko podľa jeho slov rešpektuje a nebude ich vetovať.Na adresu zákona, ktorý by legitimizoval okupáciu Československa, povedal, že je to individuálna aktivita jedného opozičného poslanca. Zdôraznil, že nikto nechce okupáciu legitimizovať.