Jemenskí povstalci začnú odsun z prístavov na západnom pobreží

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. mája (TASR) - Jemenskí šiitskí povstalci začnú v sobotu s dlho odkladaným sťahovaním svojich jednotiek z prístavov na západnom pobreží krajiny, čo predstavuje "prvý praktický krok v teréne", odkedy v decembri minulého roka pristúpili na prímerie so silami podporujúcimi medzinárodne uznávanú jemenskú vládu.Tlačové agentúry DPA a AFP to uviedli s odvolaním sa na vyhlásenie predsedu príslušného výboru OSN Michaela Lollesgaarda.Odsun tzv. húsíov z prístavov Hudajda, Salíf a Ras Ísá je naplánovaný od soboty do utorka. Bude naň dohliadať misia OSN, ktorá monitoruje prímerie v Hudajde a ktorú vedie takisto Lollesgaard, dánsky generál vo výslužbe.OSN ohlásila ešte vo februári dohodu o odsune síl z Hudajdy a ďalších blízkych prístavov, húsíovia však vtedy podľa diplomatov takýto krok nakoniec odmietli pre obavy, že uvoľnené pozície zaujme provládna koalícia pod vedením Saudskej Arábie.Na prímerí v Hudajde sa dohodli zástupcovia znepriatelených strán počas mierových rokovaní, ktoré sa pod záštitou OSN konali koncom minulého roka vo Švédsku. Hudajda ležiaca v západnej časti Jemenu je strategicky dôležitá, pretože cez tamojší prístav prúdi do krajiny približne 80 percent dovezeného tovaru.Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba