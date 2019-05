Portugalský parlament neschválil doplatky učiteľom

Na snímke portugalský premiér Antonio Costa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 11. mája (TASR) - Portugalská menšinová vláda socialistov na čele s premiérom Antóniom Costom nakoniec nepodá demisiu, ako hrozila v prípade, že by parlament vyhovel požiadavkám opozície a odhlasoval zvýšenie miezd učiteľov so spätnou platnosťou. Piatkové rozhodnutie poslancov zamietnuť takýto návrh privítal Costa ako "víťazstvo pre zodpovednosť", informovala tlačová agentúra AFP.Myšlienku, aby učiteľom doplatili peniaze, o ktoré prišli v dôsledku zmrazenia platov počas finančnej krízy, podporil minulý týždeň parlamentný výbor pre školstvo. Costa však na margo tohto návrhu vyhlasoval, že by zvýšil verejné výdavky o jednu miliardu eur v tomto aj v budúcom roku, čo by malo za následok zruinovanie rozpočtových plánov vlády.Premiér pred konečným hlasovaním parlamentu pohrozil, že ak by sa krajne ľavicoví spojenci socialistov pridali na stranu stredopravicovej opozície, podal by demisiu a vyhlásil predčasné voľby.Portugalskí učitelia mali v rokoch 2011 - 2017 v súvislosti s úspornými opatreniami vlády zmrazený tabuľkový postup a s ním súvisiaci nárast platov. Odbory teraz požadujú, aby bol ušlý plat učiteľom spätne vyplatený, čo dávali najavo aj počas piatkového protestného pochodu k rezidencii premiéra.Výrazné zvýšenie daní a rozsiahle ekonomické reformy zaviedla v rámci záchranného programu ešte predchádzajúca vláda Pedra Passosa Coelha. Portugalsku tým umožnila vrátiť sa v roku 2014 k hospodárskemu rastu po troch rokoch recesie.