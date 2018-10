Jens Stoltenberg: Gruzínsko sa k NATO jedného dňa pripojí

Na archívnej snímke Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. októbra (TASR) - Príde deň, keď sa Gruzínsko začlení do Severoatlantickej aliancie (NATO). Desať rokov od prísľubu Tbilisi, že sa stane členom Aliancie, to v stredu povedal jej generálny tajomník Jens Stoltenberg. Informovala o tom agentúra AP.Stoltenberg po tom, ako v stredu v Bruseli viedol rokovania medzi ministrami obrany Gruzínska a členských štátov Aliancie, povedal, žeRusko vyzval, aby odvolalo svoje uznanie gruzínskych odštiepeneckých regiónov Abcházsko a Južné Osetsko aŠéf NATO ďalej Gruzíncov povzbudil, že spojenci ich podporujú, aby na ceste za reformami vytrvali a pokračovali v nej.Ako vo svojej správe dodala AP, ruské jednotky vstúpili na územie Gruzínka v auguste 2008. Bolo to iba niekoľko mesiacov po tom, ako lídri NATO prisľúbili Tbilisi spoločne s Kyjevom členstvo v Aliancii.Ruský premiér Dmitrij Medvedev v júli varoval, že akákoľvek snaha NATO začleniť Gruzínsko do tejto organizácie by mohla spustiťnový konflikt.