Zásoby ropy v USA aj minulý týždeň strmo vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Washington 3. októbra (TASR) - Zásoby ropy v USA aj minulý týždeň vzrástli, už druhýkrát po sebe. A viac, ako sa čakalo, najstrmšie za uplynulý rok. Ukázali to aktuálne údaje Federálneho úradu pre energetiku (EIA).Konkrétne, americké ropné zásoby za týždeň do 28. septembra vzrástli o 8 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). To bol ich najväčší nárast za jeden rok.Na porovnanie, v predchádzajúcom týždni (do 21. septembra) stúpli zásoby ropy v USA, ktoré sú najväčším svetovým spotrebiteľom komodity, o 1,9 milióna barelov. Bolo to ich prvé zvýšenie po piatich týždňoch vytrvalého poklesu.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť S&P Global Platts, predpovedali nárast zásob ropy za sedem dní do 28. septembra o 2,76 milióna barelov, zatiaľ čo Americký ropný inštitút v utorok (2.10.) signalizoval, že sa zvýšia len o 907.000 barelov.EIA ďalej uviedol, že zásoby benzínu sa minulý týždeň znížili o 500.000 barelov, zatiaľ čo zásoby destilátov klesli podľa odhadov EIA o 1,8 milióna barelov.