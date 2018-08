Jensen sa stal novou posilou Celty Vigo, podpísal päťročný kontrakt

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vigo 9. augusta (TASR) - Dánsky futbalový stredopoliar Mathias Jensen prestúpil z FC Nordsjaelland do Celty Vigo. S vedením klubu španielskej La Ligy podpísal päťročný kontrakt a stal sa spoluhráčom slovenských reprezentantov Stanislava Lobotku a Róberta Mazáňa.S Lobotkom v minulosti hrával aj v Nordsjaellande - v rokoch 2015-2017. V uplynulom ročníku dánskej ligy strelil 12 gólov. V Celte by mal nahradiť ďalšieho Dána Daniela Wassa, ktorý prestúpil do Valencie. Premiéru v drese "Celticos" by mohol Jensen absolvovať v sobotňajšom prípravnom zápase proti bundesligovému Mainzu. Informoval o tom denník Marca.