Nagy nepostúpil na ME v plávaní do finále na 400 m v polohovke

Na snímke Richard Nagy (JTBA) v cieli na 200 m pol. pret. na 54. ročníku Veľkej ceny Slovenska v plávaní na Pasienkoch v Bratislave 10. apríla 2016. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 9. augusta (TASR) - Slovenský plavec Richard Nagy nepostúpil do finále na 400 m pol.pr. na ME v Glasgowe. Strieborný medailista na tejto trati z Londýna 2016 obsadil v rozplavbách 9. miesto časom 4:18,58. Od postupu medzi elitnú osmičku ho delilo 81 stotín.Nagy bol pred poslednou stovkou na ôsmej priečke. Na záverečnom krauliarskom úseku dokázal zrýchliť a posunul sa na štvrtú pozíciu, na postup do bojov o medaily to však nestačilo. Za svojím vlastným slovenským rekordom z OH 2016 v Riu de Janeiro zaostal takmer o päť sekúnd.