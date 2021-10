Jesenná ochrana pred koronavírusom: Skúste túto novinku

Inovácia na trhu

Jednoduché použitie

Nedajte ochoreniu COVID-19 šancu!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2021 (Webnoviny.sk) -Keď by vám niekto minulý rok povedal, že ani toto leto nebude zďaleka také, aké si pamätáme z roku 2019, zrejme by ste ho vysmiali. To je pochopiteľné, no nanešťastie treba prijať fakt, že COVID-19 tu stále je a vyzerá to tak, že sa ho tak skoro nezbavíme. Je však na mieste otázka - vieme sa aj v nadchádzajúcom rizikovom období pred koronavírusom dostatočne chrániť? Čo by sme robiť rozhodne nemali?"Určite by sme nemali cestovať do krajín s vysokým výskytom prípadov Covid-19. Po návrate zo zahraničia by sme sa mali dať otestovať a dodržiavať platné protipandemické opatrenia. Pri pohybe v priestoroch, kde sú ďalší ľudia je potrebné nosiť rúška alebo respirátory. Je to vhodné aj v exteriéri, ak sa nachádzame v dave," upozorňuje odborníčka doc. MUDr. Alexandra Bražinová.Rúška tak skoro neodložíme, a to platí aj pre nadchádzajúcu jeseň. Varianty vírusu Covid sú všade. Je ochrana dýchacích ciest stále dôležitá a prečo?"Ochrana dýchacích ciest je v súvislosti s rizikom ochorenia Covid-19 veľmi dôležitá. Dýchacie cesty sú vstupná brána pre vírusové častice. Ročné obdobia menia schopnosť nášho organizmu brániť sa ochoreniam. V zime studený, suchý vzduch a nedostatok slnečného svetla negatívne ovplyvňuje našu schopnosť ochrániť sa, čiže neinfikovať sa respiračnou infekciou, ako napríklad ochorením Covid-19. Pri vyšších vonkajších teplotách a nízkej vlhkosti môže byť slizničná obrana pred vírusom SARS-CoV-2 taktiež narušená,” vysvetľuje epidemiologička.Popravde, prvým krokom k tomu je neustále dodržiavanie hygienických opatrení a nosenie rúšok či respirátorov. Práve tie totiž slúžia ako akási bariéra pre neviditeľné vírusy, ktoré sa chcú dostať do tela. Vedeli ste však, že svoje rúško či respirátor môžete pred vírusmi ochorenia COVID-19 ochrániť ešte viac?Doposiaľ prvý a inovatívny antivírusový sprej na rúška a respirátory s názvompredstavuje absolútnu novinku na trhu a to najmä vďaka svojej funkcii. Ide totiž o tekutinu na báze vody, ktorá slúži na nastriekanie na rúško či respirátor. Na ňom potom pôsobí ako ochranný štít, a to až po dobu 12 hodín.Na to, aby ste mohli zvýšiť účinnosť svojho rúška či respirátora takmer nemusíte ovládať nič zložité. Práve naopak, používanie antivírusového sprejaje až paradoxne veľmi jednoduché, no manipulovať s ním môže len dospelá osoba. Princíp spočíva v rovnomernom nastriekaní spreja zo vzdialenosti 10-15 cm na vonkajšiu časť rúška alebo respirátora. Nanesená vrstva sa nechá uschnúť, čo trvá približne 20 minút a potom je možné rúško resp. respirátor používať ako obvykle. Navyše, na celý deň postačí jediná aplikácia.Pred koronavírusom by sme sa mali chrániť neustále, a to platí aj o jesennom období."Presný mechanizmus účinku medzi počasím a šírením ochorenia Covid-19 sa stále ešte skúma. Viaceré štúdie potvrdzujú účinok slnečného žiarenia na inaktiváciu vírusu a účinok vyššej teploty a vlhkosti na znižovanie šírenia. Vírus SARS-CoV-2 lepšie prežíva pri nižších teplotách a nižšej vlhkosti. Navyše teraz, pri šírení vysoko infekčného delta variantu, si musíme dávať obzvlášť pozor – najmä v interiéri, ale aj v exteriéri, ak sa v našej blízkosti nachádzajú ďalší ľudia,” opisuje epidemiologička.Ani na jeseň teda netreba zabúdať na to, že ochorenie COVID-19 tu stále je a treba hľadať prostriedky, ktoré vás pred ním môžu dostatočne ochrániť."Najúčinnejší prostriedok je očkovanie. Očkovanie účinne chráni pred možnosťou infikovať sa a ešte vyššia je jeho účinnosť pred závažným priebehom a úmrtím (v zriedkavom prípade, keď sa zaočkovaný človek nakazí). Nakoľko vírus sa šíri vzdušnou cestou prostredníctvom vydychovaných kvapôčok infikovaného človeka, dôležitá ochrana spočíva v mechanickej bariére, ktorú tvorí rúško či respirátor. Ďalším prvkom ochrany je dodržiavanie fyzického odstupu od ďalších ľudí, nakoľko kvapôčku nesúce vírusové častice doletia maximálne do vzdialenosti dva metre. V interiéri je veľmi dôležité vetranie. Vetranie spôsobuje prúdenie vzduchu a to rozptýli prípadné vírusové častice," uzatvára odborníčka.TheraSpray anti-vírusový sprej na rúška je biocíd. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com.sk-safety@gsk.com.Dátum vypracovania materiálu9/2021Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.