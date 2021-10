Británia zvažuje odvetné kroky voči Francúzsku, spor o práva na rybolov sa vyostrujú

Francúzi hrozia obmedzením dodávky energií

Briti vydali ledva polovicu licencií

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ak Francúzsko v spore o práva na rybolov splní svoje hrozby a britským lodiam zablokuje vstup do svojich prístavov, budú nasledovať odvetné kroky. Vyhlásil to v piatok britský minister životného prostredia George Eustice.Francúzske úrady vo štvrtok vymerali posádkam dvoch britských rybárskych lodi pokuty a jednu z nich zadržali cez noc v prístave. Podľa francúzskej strany lode nemali príslušné povolenia na lov.Incident, pre ktorý si britská vláda predvolala francúzsku veľvyslankyňu, súvisí s vyostreným sporom o práva na rybolov v britských vodách po vystúpení Spojeného kráľovstva z Veľkej Británie.Francúzsko hrozí blokovaním britských lodí a sprísnením kontrol, pokiaľ francúzske plavidlá nedostanú viac povolení na rybolov v britských vodách. Paríž tiež naznačil, že by mohol obmedziť dodávky energií britským Normanským ostrovom, ktoré sa nachádzajú pri francúzskom pobreží.„Uvidíme, čo spravia,“ povedal Eustice pre televíznu stanicu Sky News. „Pokiaľ však k tomu pristúpia, tak potom môžeme túto hru hrať dvaja a vyhradzujeme si možnosť primerane reagovať,“ dodal minister.Francúzsko minulý mesiac ostro protestovalo proti rozhodnutiu Spojeného kráľovstva a ostrova Jersey v Lamanšskom prielive neudeliť francúzskym rybárskym lodiam licencie na rybolov v ich pobrežných vodách.Desiatky iných licencií francúzski rybári dostali. Francúzsko tvrdí, že tieto obmedzenia sú v rozpore s dohodou o vzťahoch po brexite, ktorú Británia podpísala, keď odišla z EÚ.Na základe dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom majú rybári z členských štátov únie právo loviť v britských pobrežných vodách, pokiaľ preukážu, že tam v minulosti vykonávali túto činnosť. Paríž tvrdí, že Británia doteraz vydala iba polovicu licencií, na ktoré majú francúzski rybári nárok.