Jesenný výlet či poznanie našej histórie? Bratislavské bunke sú podľa ministerstva obrany ideálnym miestom

Pochovaní zajatci

Technická pamiatka

15.10.2023 (SITA.sk) - Bratislavské bunkre sú ideálnym miestom pre nenáročný jesenný rodinný výlet za oddychom aj poznaním našej histórie. Informovalo o tom Ministerstvo obrany na svojej sociálnej sieti.Vojenské bunkre sa nachádzajú v poliach za Petržalkou v tesnej blízkosti štátnej hranice. V jednom z nich – B-S 4 „Lány“ je vybudované múzeum, ktoré návštevníkov oboznámi s históriou a konštrukciou československého pevnostného systému, ktorý sa vyznačoval mnohými unikátnymi technologickými prvkami.Rezort obrany dal do pozornosti, že blízko bunkrov sa nachádza aj ďalšie zaujímavé miesto, ktorým je vojenský cintorín z prvej svetovej vojny.Sú tam pochovaní zajatci, ktorí zomreli v bratislavských nemocniciach. „Odpočívajú tu príslušníci najmenej deviatich národností z celej Európy," priblížilo ministerstvo.Prvky československého pevnostného systému nájdeme aj na iných miestach Bratislavy, a to najmä v okolí Devínskej Novej Vsi.„Bezprostredné okolie nášho hlavného mesta skrýva unikátne pamiatky na pohnuté historické udalosti prvej polovice 20. storočia. V 30. rokoch bolo jasné, že vtedajšie Československo bude skôr či neskôr vystavené agresii zo strany susedných štátov. Preto sa začalo, po vzore Francúzska, so stavbou rozsiahlych pásov opevnení pozdĺž takmer celých hraníc," uviedol rezort obrany s tým, že takto opevnená bola aj Bratislava.„Žiaľ, betónové bunkre ani odhodlanie vojakov a obyvateľov nedokázali v roku 1938 republiku zachrániť. Pevnosti tu však zostali ako svedok toho, že naši predkovia boli ochotní brániť demokraciu, a zároveň aj ako zaujímavá technická pamiatka," uzavrelo ministerstvo.