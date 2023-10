Najpočúvanejším zostáva Rádio Expres, o druhé a tretie miesto bol tesný súboj

Nasledovalo Fun rádio

Počúvame denne takmer dve hodiny

15.10.2023 (SITA.sk) - Najpočúvanejším rádiom na Slovensku je Rádio Expres , ktoré počúva 32,3 percenta poslucháčov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Radioprojekt , ktorý realizuje spoločnosť Median SK Druhé miesto v rebríčku počúvanosti obsadilo Rádio Slovensko s 22,9 percenta, ktoré len tesne predbehlo Fun rádio s 22,3 percenta. Rádio Vlna má počúvanosť 17 percent, nasleduje Rádio Europa 2 so 16,9 percenta, Rádio Melody s 13,4 percenta a Rádio Regina s 9,4 percenta.Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 83,2 percenta, čo je 3,7 milióna poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov.Každý deň počúva rádio viac ako 2,3 milióna ľudí, čo je 52,4 percenta populácie. V priemere každý občan Slovenskej republiky počúva denne rádio takmer hodinu a 40 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne tri hodiny a 10 minút.Prieskum bol realizovaný na vzorke 3 078 občanov Slovenskej republiky vo veku 14 až 79 rokov. Výsledky boli zbierané od 26. júna do 17. septembra.Rádio Expres dosiahlo 22,1-percentný podiel na trhu, Rádio Slovensko 18-percentný a Fun rádio 14,3-percentný. Ďalšími v poradí sú Rádio Europa 2 s 11,7-percentným podielom a Rádio Vlna s 9,9-percentným podielom na trhu.Podiel 7,5 percenta má Rádio Melody a 4,8-percenta Rádio Regina. Ostatné rozhlasové stanice majú 11,7-percentný podiel na trhu.