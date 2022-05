Jill Bidenová ohúrila všetkých v humanitárnom centre v Košiciach, dobrovoľníkom sa poďakovala a ukrajinským matkám vyjadrila podporu

Bidenová motivovala dobrovoľníkov

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu (8. mája) zavítala do metropoly východu manželka prezidenta Spojených štátov amerických Jill Bidenová . V Centre prvého kontaktu v priestoroch kúpaliska Červená hviezda sa zaujímala o vojnových utečencov a dobrovoľníkov a na Základnej škole Tomášikova sa stretla s ukrajinskými školákmi a ich matkami. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.Areálom Červenej hviezdy sprevádzali prvú dámu primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) a splnomocnenec mesta Košice na pomoc vojnovým utečencom Roman Dohovič. Oboznámili ju nielen s fungovaním humanitárneho centra, ale hovorili aj o spolupráci s mnohými neziskovými združeniami či o štedrých darcoch.Podľa primátora Polačeka bola Jill Bidenová veľmi bezprostredná, empatická a prirodzene zvedavá. Stretnutie s ňou zhodnotil ako veľký osobný zážitok. Ešte viac ho však teší, že sa vďaka tejto výnimočnej návšteve Košice opäť zviditeľnia vo svete.„Verím, že sa o nás bude hovoriť ako o solidárnom a multinárodnom meste, ktoré neváha pomáhať ľuďom v núdzi a pristupuje k utečencom citlivo, s patričným pochopením. Prvá dáma USA svojím uznaním a vďakou dodala našim koordinátorom a dobrovoľníkom silu a všetkých nás motivovala do ďalšej práce na pomoc ľuďom utekajúcim pred útrapami vojny,“ uviedol Polaček.Bránami humanitárneho centra prešlo od začiatku vojny viac ako 50-tisíc Ukrajincov. Počas prvých týždňov cez Košice denne tranzitovali tisícky ľudí, v súčasnosti sa denné návštevy Červenej hviezdy počítajú v stovkách. Všetci odídenci tam získajú bezpečný priestor na oddych, občerstvenie, zdravotnú pomoc, právne poradenstvo a ďalšie užitočné služby.„Vnímam to ako istú formu zadosťučinenia, môžeme sa totiž domnievať, že svoju prácu robíme dobre, keď sa správy o nej dostali do zahraničia,“ povedal na margo návštevy prvej dámy USA Roman Dohovič.V súčasnosti sa na chode humanitárneho centra podieľa 60 ľudí, v 8-hodinových zmenách sa ich strieda približne 10 až 15. Podľa koordinátorky dobrovoľníkov Adriany Čurajovej ide prevažne o ukrajinských študentov študujúcich v Košiciach.„Pani Bidenová si so záujmom vypočula aj ich osudy. Mnohí z nich sa popri štúdiu starajú ešte aj o svojich mladších súrodencov, ktorých rodičia poslali do Košíc, zatiaľ čo oni zostali doma bojovať alebo starať sa o svojich starších či chorých príbuzných. Prvá dáma USA veľmi ocenila ich obetu a odhodlanie pomáhať svojim krajanom,“ uviedla Čurajová.Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice aktuálne navštevuje 409 ukrajinských detí. Najviac z nich sa vzdeláva v ZŠ Tomášikova, kde začiatkom týždňa otvorili dve triedy len pre ukrajinských žiakov, aktuálne ich je 60.Prvú dámu zaujímalo, ako ukrajinské matky zvládajú situáciu, v ktorej sa ocitli, ako komunikujú so svojimi partnermi a príbuznými, ktorí ostali bojovať na Ukrajine, či ako so svojimi deťmi hovoria o vojne.Bidenová svoj nedeľný program zavŕšila návštevou hraničného priechodu Vyšné Nemecké, následne sa s delegáciou presunula na Ukrajinu. Návštevu Slovenska ukončí v pondelok, kedy by sa mala stretnúť aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou