Jim Mattis hovoril so saudskoarabským ministrom o vražde Chášukdžího

Minister obrany USA James Mattis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. októbra (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis potvrdil v nedeľu stretnutie so saudskoarabským šéfom diplomacie Ádilom Džubajrom, v rámci ktorého vyzval na úplné a transparentné vyšetrenie smrti saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Mattis s Džubajrom rokoval o zabití kritika Rijádu v sobotu v metropole Bahrajnu Manáma v rámci bezpečnostnej konferencie.Šéf Pentagónu to povedal novinárom po príchode do Prahy, kam pricestoval pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československa a kde má na programe stretnutie sa s českým premiérom Andrejom Babišom.povedal novinárom, ktorí ho sprevádzali do Prahy." objasnil Mattis s tým, že v tomto smere medzi nimi panovala zhoda. Samotný Džubajr mu povedal, že ". O čom konkrétne hovorili však nepriblížil.Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.Informovali o tom agentúry Reuters a AP.