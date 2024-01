Jimmy Page, gitarista skupiny Led Zeppelin, bude mať 80 rokov

Americký hudobný časopis Rolling Stone ho v októbri 2023 zaradil v rebríčku 250 najväčších gitaristov všetkých čias na tretie miesto, pred ním sú iba Chuck Berry na druhom a Jimi Hendrix na prvom mieste. Ten istý časopis ho súčasne označil za gitarového boha.





Legendárny gitarista a vedúca osobnosť skupiny Led Zeppelin Jimmy Page bude mať v utorok 9. januára 80 rokov.James Patrick Page, tak znie jeho celé meno, sa narodil 9. januára 1944 v Hestone na predmestí Londýna. Otec pracoval ako personálny manažér vo fabrike na plasty, matka bola sekretárkou v nemocnici.Hrať na gitare začal ako dvanásťročný. Bol viac samoukom, aj keď absolvoval niekoľko lekcií v hudobnej škole. Spočiatku ho zaujal hudobný štýl nazvaný rockabilly, ktorý prezentoval Bill Halley. Jeho vzormi boli gitaristi Scotty Moor a James Burton. Keď mal 14 rokov objavil sa ako hosť programu All Your Own v televízii BBC.V roku 1962 sa pripojil k formácii Neil Christian & The Crusaders. V januári 1963 sa jeho meno objavilo prvýkrát na platni, pri nahrávke skladby Diamonds pre Jeta Harrisa a Tonyho Meehana, bývalých členov skupiny Shadows. Takmer tri roky zároveň pôsobil aj ako štúdiový gitarista, nahrával pre skupiny Kinks či Who.Vo februári 1965 vydal prvý sólový singel so skladbami She Just Satisfies a Keep Moving. V júni 1966 sa stal členom skupiny The Yardbirds, najskôr ako basový gitarista, neskôr ako sólový gitarista spolu s Jeffom Beckom. Keď v novembri 1966 Beck zo skupiny odišiel, Jimmy Page sa stal jediným sólovým gitaristom.V júni 1968 odišli zo skupiny jej ďalší dvaja členovia, ale už v auguste dal Jimmy Page dohromady skupinu New Yardbirds so spevákom Robertom Plantom, basgitaristom Johnom Paulom Jonesom a bubeníkom Johnom Bonhamom, pričom názov zmenili na Led Zeppelin. Premiérový koncert odohrali 17. októbra 1968 na Surrey Univerzity.V štúdiách Olympic nahrali v októbri 1968 prvý album. Dostal názov Led Zeppelin I, v januári 1969 vyšiel v Spojených štátoch a dva mesiace nato aj v Británii. Ešte v novembri 1969 vyšiel veľmi úspešný album Led Zeppelin II, ktorý viedol americký aj anglický rebríček. Rovnako úspešné boli pre skupinu 70. roky. Počet vydaných albumov zaokrúhlili na desať, sedem z nich sa v rebríčkoch dostalo na prvé miesto.Ich úspešná éra sa skončila 25. septembra 1980 úmrtím bubeníka Johna Bonhama. Po jeho smrti 4. decembra 1980 oznámili, že éra Led Zeppelin sa skončila.Jimmy Page zložil v lete 1981 hudbu pre film Death Wish 2 v hlavnej úlohe s Charlesom Bronsonom. V marci 1985 vydal s Royom Harperom album Whatever Happened to Jugula?. Neskôr vydal ďalšie štyri albumy - v marci 1993 spolu so spevákom Davidom Coverdaleom album Coverdale-Page, v apríli 1998 s Robertom Plantom album Walking into Clarksdale a vo februári 2000 album Live at the Greek.Pôvodná trojica skupiny Led Zeppelin Jimmy Page, Robert Plant a John Paul Jones sa zišla na pódiu 10. decembra 2007 v londýnskej O2 Aréne. Za bicími bol Jason Bonham, syn bubeníka pôvodnej zostavy Johna Bonhama. Záznam charitatívneho koncertu vyšiel v novembri 2012 na CD+DVD s názvom Celebration Day.Koncom roku 2009 vyšla publikácia s názvom Led Zeppelin, ktorá ponúkla kompletnú históriu najtvrdšej rokenrolovej kapely všetkých čias vrátane diskografie, koncertného itineráru, koncertných plagátov a unikátnych fotografií z ich pôsobenia. V roku 2015 vyšlo postupne v reedícii všetkých desať remastrovaných štúdiových albumov skupiny pod Pageovým osobným dohľadom.Jimmy Page patrí k najúspešnejším hudobníkom druhej polovice 20. storočia. Dvakrát ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy - v roku 1992 ako člena skupiny The Yardbirds a v roku 1995 so skupinou Led Zeppelin.