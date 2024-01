Kniha, ktorá vám ukáže správny smer. Mágia duchovného života

V žiadnom prípade sa nenechajte pomýliť a zviesť tými, ktorí prišli k peniazom nezákonným spôsobom. Nevidíte totiž za oponu...

Milujeme fantastické príbehy, obdivujeme nadprirodzené schopnosti, a pritom netušíme, že všetci sme spiaci superhrdinovia vo vesmírnom dobrodružstve, ktorého epizódy práve prežívame tu na planéte Zem. Je načase, aby sa čo najviac z nás prebudilo z materialistického sna, aby sme si spomenuli na svoju pravú podstatu a získali späť svoju zabudnutú tvorivú silu.

Mágia duchovného života je láskavý budíček, ktorý vás jemne pohladí po vlasoch a pošepká: Prebuďte sa, vstaňte a začnite skutočne žiť. „Celý svoj život sa stretávam s otázkou: „Ako? Ako to mám urobiť? Ako mám začať?“ Viem, že všetci potrebujeme návody, keď sa púšťame do niečoho, čo zatiaľ neovládame a s čím sme sa doteraz nestretli,“ tvrdí Honza Menděl.

Naozajstná prosperita, bohatstvo sa vždy viaže k dobrej karme, teda je za odmenu. Je obrazom čistoty a poctivosti duše. V žiadnom prípade sa nenechajte pomýliť a zviesť tými, ktorí prišli k peniazom nezákonným spôsobom. Nevidíte totiž za oponu. Neviete, čo sa v duši takého človeka odohráva, a tiež netušíte, na čo si svojím správaním zavaril a čo sa jeho smerom blíži, teda to, čo má pre neho budúcnosť pripravené. Niekedy je ťažké odolať pokušeniu, keď vidíte, že tomu, kto podvádza, všetko vychádza a zdanlivo sa mu darí na všetkých frontoch.

Zastavte sa, upokojte a vnímajte sami seba. Zistíte, že ste dostatočne silní, sebavedomí, len to občas treba hľadať a vydolovať zo seba. Zaslúžite si šťastie aj úspech, iba musíte vedieť, kde presne to hľadať. Mágia duchovného života vie skvele povzbudiť, možno prebudiť a inšpirovať.

Kniha Mágia duchovného života pomáha nielen klásť si takéto a podobné otázky, ale nachádzať na ne aj odpoveď. Ako všetko to, čo je v nás vieme využiť pre lepší, krajší a šťastnejší život. Ako sa naozaj posunúť ďalej a nielen prešľapovať na mieste.

Možno aj vďaka tejto knihe zistíte, že v našich životoch existuje mágia. Každodenné kúzla, ktoré sa udejú, keď sa ponoríte do seba, meditujete, oslobodíte sa od prílišného materializmu a začnete sa na seba i svet dívať inak.

V náročných chvíľach je veľmi ťažké uveriť, že všetko sa deje z nejakého dôvodu a pre naše dobro, avšak vždy to tak je. Je veľmi dôležité pestovať a posilňovať svoju dôveru v Boha, hlavne počas pokojnejších a menej náročných období, aby sme túto dôveru cítili rovnako silno aj vtedy, keď prídu ťažké rany a zlé časy. To najdôležitejšie je zachovať si za každú cenu vnútorný pokoj a vedomie, že Boh vie, čo robí, a nikdy nás neopustí. Ak sa nám to podarí, zvládneme v živote čokoľvek, a každú skúšku úspešne zvládneme.

Jan Menděl sa od roku 1996 intenzívne zaoberá duchovnými náukami, sebarozvoju a ich praktickému využitiu v každodennom živote. V súčasnosti sa plne venuje osobnému online koučingu. Vyšli mu úspešné knihy ako spomínaný Uprdelizmus (vyšiel aj v slovenčine vo vydavateľstve Noxi, 2022), Cez seba zmením teba (Noxi, 2018), Afirmace (2017) a Cesta ven ze šíleného světa (2021).

Milan Buno, knižný publicista