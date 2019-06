Jiří Lábus pri preberaní ceny Hercova misia priznal, že ho herecká profesia robí šťastným

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 24. júna (WebNoviny.sk) - Na košickej Dolnej bráne v piatokprevzal z rúkocenenilegendárny český herec. Stal sa tak 65. laureátom ocenenia, ktoréodovzdáva najvýznamnejším osobnostiam hereckej profesie.Známy herec a zabávač košickému publiku pri preberaní ceny priznal, že sa na ňu tešil z dvoch dôvodov – je to prvá cena, ktorú získal na Slovensku, a zároveň mu ju odovzdal prezident festivalu, ktorého si nesmierne váži, má ho rád a s vďakou spomína na niekdajšie spolupráce. Spolu s Lasicom privítal herca na východnom Slovensku aj predseda Košického samosprávneho krajaa primátor mesta Košicespomenul na pódiu, okrem iného, svojich rodičov, ktorí ho vo voľbe hereckého povolania podporovali od raného veku: "Našťastie boli tak rozumní, že mi nebránili v tom, keď som povedal, že chcem byť herec. Od piatich rokov som si za tým skutočne šiel a oni mi hovorili vetu, za ktorú veľmi ďakujem – hlavne, nech si šťastný. A to sa mi, myslím, skutočne podarilo, pretože som robil profesiu, ktorú som chcel robiť od detstva."Po prevzatí ocenenia známy český herec uviedol v košickom kine Slovan jeden zo svojich najnovších celovečerných filmov, snímku(réžia: Tomáš Magnusek, 2018). V dramatickej úlohe mentálne postihnutého muža dokázal, že nie je len hercom komediálnych úloh, ktorými sa preslávil, ale aj mimoriadne presvedčivým predstaviteľom vážnych rolí, za ktoré už získal niekoľko ocenení, vrátane Českého leva či divadelnej Ceny Thalie. Tú mu vyniesla jeho úloha v divadelnej inscenácii Hlava medúzy, ktorú režíroval práve Milan Lasica.Ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest vyvrcholíodovzdávaním cienpre najlepšie súťažné filmy a tvorivé výkony festivalu. Medzi ocenených sa na záverečnom ceremoniáli zaradí tiež maďarský režisérktorý si odnesie ocenenie, a slovenský herec, ktorý získa. Viac informácií o festivale ponúka webstránka www.artfilmfest.sk