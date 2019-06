Ukrajinská komisia nechce zaregistrovať kandidátov Saakašviliho strany

Na archívnej snímke Michail Saakašvili. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 24. júna (TASR) - Ukrajinská Ústredná volebná komisia (ÚVK) odmietla zaregistrovať kandidátov predčasných parlamentných volieb za Hnutie nových síl, ktorého lídrom je gruzínsky exprezident a bývalý gubernátor Odeskej oblasti Michail Saakašvili. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra Ukrinform.ÚVK o tom informovala v tlačovej správe, v ktorej vysvetlila, že výnos o konaní predčasných parlamentných volieb bol zverejnený 21. mája. Z dokumentov, ktoré Hnutie nových síl predložilo v rámci registrácie volebnej komisii, vyplýva, že predsedníctvo hnutia v otázke účasti vo voľbách rozhodlo už 8. mája.ÚVK konštatovala, že aj mimoriadny zjazd Hnutia nových síl zvolaný na 10. júna, ako aj schválenie na ňom kandidátskej listiny boli v rozpore so stanovami strany.Podľa Saakašviliho je za týmto rozhodnutím ÚVK bývalý prezident Petro Porošenko.Saakašvili podľa agentúry UNIAN uviedol, že Hnutie nových síl malo spočiatku problémy získať prostriedky na financovanie svojej činnosti od banky, ktorej vedenie "kontroluje Porošenko a teraz nás zrušila ním (Porošenkom) vymenovaná ÚVK".Po zmene vlády na Ukrajine v roku 2014 dostal Saakašvili pozvanie od medzičasom už bývalého prezidenta Petra Porošenka, aby pomohol s reformami a bojom proti korupcii. Porošenko následne udelil Saakašvilimu ukrajinské občianstvo a vymenoval ho za gubernátora Odeskej oblasti.Saakašvili sa však krátko na to dostal do sporov s predstaviteľmi kyjevskej vlády. V dôsledku toho ho Porošenko v máji 2017 zbavil občianstva a vo februári 2018 bol Saakašvili vyhostený z Ukrajiny.Ukrajinské občianstvo Saakašvilimu v máji tohto roku prinavrátil nový prezident Volodymyr Zelenskyj.Na základe iných rozhodnutí ÚVK sa o hlasy voličov v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa na Ukrajine budú konať 21. júla, nebudú môcť uchádzať ani Zväz ľavicových síl a Komunistická strana.Pokiaľ ide o Saakašviliho, súd v Kyjeve minulý piatok rozhodol, že sa môže zaregistrovať ako kandidát v predčasných voľbách do ukrajinského parlamentu. Voľby sa uskutočnia 21. júla.Agentúra TASS v súvislosti so Saakašviliho kandidatúrou pripomenula, že podľa ukrajinských zákonov podmienkou pre účasť kandidáta vo voľbách do Najvyššej rady je, že musí posledných päť rokov žiť na Ukrajine. Saakašvili sa preto obrátil na súd, aby rozhodol, či túto podmienku spĺňa.