|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2025
Jiřina Bohdalová sa dva mesiace po operácii srdca prvýkrát objavila na verejnosti
Tagy: Česká televízia
Česká herecká legenda Jiřina Bohdalová (94) sa dva mesiace po operácii srdcovej chlopne prvýkrát objavila na verejnosti a na otvorenom dni Českej televízie prevzala Večerníčkov rád. Medaila pre ňu bola do ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Česká herecká legenda Jiřina Bohdalová (94) sa dva mesiace po operácii srdcovej chlopne prvýkrát objavila na verejnosti a na otvorenom dni Českej televízie prevzala Večerníčkov rád. Medaila pre ňu bola do poslednej chvíle prekvapením a tak neskrývala dojatie. Poskytnutie svojho hlasu rozprávkovým bytostiam označila za to najcennejšie, čo urobila. „Mám ich rada všetky a som rada, že deti dodnes vedia, kto je Kremienok a Chocholúšik," zverila sa Bohdalová v rozhovore pre ČT. Informuje o tom web super.cz.
V júli sa obľúbená česká herečka pre komplikácie po operácii nezúčastnila ani na filmovom festivale v Karlových Varoch. „Nie je mi najlepšie," zdôverila sa vtedy denníku Blesk. „Bolí ma ruka a občas mám závraty," spresnila. Z toho dôvodu na festival nešla ani herečkina dcéra Simona Stašová. „Mama naozaj potrebuje celodennú starostlivosť," povedala vtedy Stašová.
Zdroj: SITA.sk - Jiřina Bohdalová sa dva mesiace po operácii srdca prvýkrát objavila na verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
V júli sa obľúbená česká herečka pre komplikácie po operácii nezúčastnila ani na filmovom festivale v Karlových Varoch. „Nie je mi najlepšie," zdôverila sa vtedy denníku Blesk. „Bolí ma ruka a občas mám závraty," spresnila. Z toho dôvodu na festival nešla ani herečkina dcéra Simona Stašová. „Mama naozaj potrebuje celodennú starostlivosť," povedala vtedy Stašová.
Zdroj: SITA.sk - Jiřina Bohdalová sa dva mesiace po operácii srdca prvýkrát objavila na verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česká televízia
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Festival Uprising odštartoval vo veľkom, najväčšou hviezdou otváracej noci bola Marcia Griffiths – FOTO
Festival Uprising odštartoval vo veľkom, najväčšou hviezdou otváracej noci bola Marcia Griffiths – FOTO