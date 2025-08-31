Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

31. augusta 2025

Jiřina Bohdalová sa dva mesiace po operácii srdca prvýkrát objavila na verejnosti


Česká herecká legenda Jiřina Bohdalová (94) sa dva mesiace po operácii srdcovej chlopne prvýkrát objavila na verejnosti a na otvorenom dni Českej televízie prevzala Večerníčkov rád. Medaila pre ňu bola do ...



gettyimages 2148671865 676x450 31.8.2025 (SITA.sk) - Česká herecká legenda Jiřina Bohdalová (94) sa dva mesiace po operácii srdcovej chlopne prvýkrát objavila na verejnosti a na otvorenom dni Českej televízie prevzala Večerníčkov rád. Medaila pre ňu bola do poslednej chvíle prekvapením a tak neskrývala dojatie. Poskytnutie svojho hlasu rozprávkovým bytostiam označila za to najcennejšie, čo urobila. „Mám ich rada všetky a som rada, že deti dodnes vedia, kto je Kremienok a Chocholúšik," zverila sa Bohdalová v rozhovore pre ČT. Informuje o tom web super.cz.


V júli sa obľúbená česká herečka pre komplikácie po operácii nezúčastnila ani na filmovom festivale v Karlových Varoch. „Nie je mi najlepšie," zdôverila sa vtedy denníku Blesk. „Bolí ma ruka a občas mám závraty," spresnila. Z toho dôvodu na festival nešla ani herečkina dcéra Simona Stašová. „Mama naozaj potrebuje celodennú starostlivosť," povedala vtedy Stašová.


Zdroj: SITA.sk - Jiřina Bohdalová sa dva mesiace po operácii srdca prvýkrát objavila na verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

