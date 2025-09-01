|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
Dara Rolins bola ako Beyoncé, v Penthouse za 62 000 eur za noc – VIDEO, FOTO
Spevácka ikona Dara Rolins zažila počas príprav na Slovak & Czech Gala Night 2025 okamihy, ktoré by si prial zažiť len málokto. Ocitla sa totiž v luxusnom Penthouse hotela The ...
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Spevácka ikona Dara Rolins zažila počas príprav na Slovak & Czech Gala Night 2025 okamihy, ktoré by si prial zažiť len málokto. Ocitla sa totiž v luxusnom Penthouse hotela The Royal Atlantis Dubai, kde jedna noc stojí neuveriteľných 62 000 eur. Práve v tomto apartmáne v minulosti bývala aj svetová hviezda Beyoncé – a Dara tak mala česť vstúpiť do priestorov, ktoré sú synonymom absolútneho luxusu.
Hlavná tvorba audiovizuálneho zážitku, ktorý čaká hostí počas Gala večera, sa však odohrávala priamo v púšti Dubaja. Tam vznikali jedinečné filmové scény, ktoré budú počas večera premietané na veľkých obrazovkách pod najvyššou budovou sveta – Burj Khalifou.
Spojenie umeleckých záberov, módneho dizajnu a silnej symboliky prinesie hosťom neopakovateľný okamih, aký v Dubaji ešte nevideli.
Slovak & Czech Gala Night 2025, ktorá sa uskutoční 11. októbra v Armani Hotel Dubai, ponúkne exkluzívny program podporený aj svetelnou laserovou show od spoločnosti Kvant, lídra v oblasti vizuálnych a laserových technológií. Už teraz je jasné, že hostí čaká večer plný luxusu, emócií a nezabudnuteľných zážitkov – na ktorý sa bude spomínať ešte veľmi dlho.
Zdroj: SITA.sk - Dara Rolins bola ako Beyoncé, v Penthouse za 62 000 eur za noc – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavná tvorba audiovizuálneho zážitku, ktorý čaká hostí počas Gala večera, sa však odohrávala priamo v púšti Dubaja. Tam vznikali jedinečné filmové scény, ktoré budú počas večera premietané na veľkých obrazovkách pod najvyššou budovou sveta – Burj Khalifou.
Spojenie umeleckých záberov, módneho dizajnu a silnej symboliky prinesie hosťom neopakovateľný okamih, aký v Dubaji ešte nevideli.
Slovak & Czech Gala Night 2025, ktorá sa uskutoční 11. októbra v Armani Hotel Dubai, ponúkne exkluzívny program podporený aj svetelnou laserovou show od spoločnosti Kvant, lídra v oblasti vizuálnych a laserových technológií. Už teraz je jasné, že hostí čaká večer plný luxusu, emócií a nezabudnuteľných zážitkov – na ktorý sa bude spomínať ešte veľmi dlho.
Zdroj: SITA.sk - Dara Rolins bola ako Beyoncé, v Penthouse za 62 000 eur za noc – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Jiřina Bohdalová sa dva mesiace po operácii srdca prvýkrát objavila na verejnosti
Jiřina Bohdalová sa dva mesiace po operácii srdca prvýkrát objavila na verejnosti