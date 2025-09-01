Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.9.2025
 Meniny má Drahoslava
 Kultúra

01. septembra 2025

Dara Rolins bola ako Beyoncé, v Penthouse za 62 000 eur za noc – VIDEO, FOTO


Tagy: Armani Hotel Dubai Dubaj Slovak & Czech Gala Night 2025

Spevácka ikona Dara Rolins zažila počas príprav na Slovak & Czech Gala Night 2025 okamihy, ktoré by si prial zažiť len málokto. Ocitla sa totiž v luxusnom Penthouse hotela The ...



image00071 676x380 1.9.2025 (SITA.sk) - Spevácka ikona Dara Rolins zažila počas príprav na Slovak & Czech Gala Night 2025 okamihy, ktoré by si prial zažiť len málokto. Ocitla sa totiž v luxusnom Penthouse hotela The Royal Atlantis Dubai, kde jedna noc stojí neuveriteľných 62 000 eur. Práve v tomto apartmáne v minulosti bývala aj svetová hviezda Beyoncé – a Dara tak mala česť vstúpiť do priestorov, ktoré sú synonymom absolútneho luxusu.



Hlavná tvorba audiovizuálneho zážitku, ktorý čaká hostí počas Gala večera, sa však odohrávala priamo v púšti Dubaja. Tam vznikali jedinečné filmové scény, ktoré budú počas večera premietané na veľkých obrazovkách pod najvyššou budovou sveta – Burj Khalifou.

Spojenie umeleckých záberov, módneho dizajnu a silnej symboliky prinesie hosťom neopakovateľný okamih, aký v Dubaji ešte nevideli.

Slovak & Czech Gala Night 2025, ktorá sa uskutoční 11. októbra v Armani Hotel Dubai, ponúkne exkluzívny program podporený aj svetelnou laserovou show od spoločnosti Kvant, lídra v oblasti vizuálnych a laserových technológií. Už teraz je jasné, že hostí čaká večer plný luxusu, emócií a nezabudnuteľných zážitkov – na ktorý sa bude spomínať ešte veľmi dlho.





Zdroj: SITA.sk - Dara Rolins bola ako Beyoncé, v Penthouse za 62 000 eur za noc – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Armani Hotel Dubai Dubaj Slovak & Czech Gala Night 2025
