Jivin’ kapely King Shaolin eskaloval na 3 najhranejšiu skladbu a teraz dostal aj nový vizuál

Kapele sa tak podaril preniesť chemický náboj z piesne rovno na poslucháčov a teraz predstavujú aj jej vizuálnu stránku, ktorá tak scelí nákazlivú vášeň pulzujúcu piesňou.

Skladba spočiatku „spala“ medzi ostatnými mnohými rozpracovanými námetmi piesní speváka a skladateľa Domi Stoff, kým nebol objavený jej potenciál. „Jivin’ bol pôvodne len nápad, krátka skica, ktorá ležala v šuplíku viac než dva roky. Keď som však kompletizoval materiál na náš najnovší, a teda aj aktuálny album Mind Game, tak som poslal viaceré odložené a rozpracované skladby môjmu kolegovi a nášmu manažérovi Mustafovi (pozn. Michal Neffe) a on ako jeden z prvých vybral práve Jivin’. Nápad mal v sebe od začiatku náboj a silu, no práve Mustafovo upozornenie naň ma inšpirovalo k dotvoreniu tohto živelného tracku,“ prezrádza Domi zrod piesne.

„To, že sa Jivin’ vyšplhal na tak vysokú pozíciu z pomedzi všetky ostatné slovenské single ma prekvapilo, avšak doteraz hreje na duši. Nikto z nás to naozaj nečakal, ale sme za to ohromne vďační všetkým rádiám, ktoré nás hrajú. Dáva nám to silu a motiváciu pokračovať a stále pracovať na našom sne,“ reaguje spevák na aktuálnu hranosť piesne v našich rádiách, ktorá potešila celú kapelu. Ich skladby môžeme počuť z rádií pravidelne, avšak nie každý poslucháč zaradí kapelu medzi slovenské formácie, pretože zatiaľ ich tvorba znie len v anglickom jazyku.

Piesne kapely King Shaolin sú prevažne energické a tanečné, čo potvrdzuje aj temperamentný Jivin’. Je o vášni a silnej chemickej príťažlivosti k žene a ako hovorí sám spevák Domi: „O tom ako nám chlapom dokáže práve ona rozvibrovať našu DNA tak, že sa nevieme a ani nechceme ovládať.“

Videoklip

Videoklip kapela už tradične zrealizovala v rámci svojho produkčného tímu, predchádzalo tomu však kreatívne hľadanie námetu. „Ústrednou postavou je naša kamarátka Simonet Li Yxan, ktorá predstavuje práve múzu, o ktorej spievam. Mrzí ma, že práve kvôli karanténe sme neboli schopní začleniť do videoklipu aj ostatných členov kapely, ale verím, že sa nám to podarí v ďalšom klipe. Napriek tomu je to jedno z najpríjemnejších natáčaní, aké sme zažili vďaka kreatívnemu kolektívu,“ uzatvára spevák dojmami z natáčania počas karantény, ktoré nedovolili ostatným členom kapely z iných regiónov sa videoklipu zúčastniť.