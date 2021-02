JM Search a The Amrop Partnership ohlásili strategické partnerstvo s cieľom získať globálny dosah pre svojich klientov

Annika Farin, globálna Chairwoman The Amrop Partnership:

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - JM Search a The Amrop Partnership – dve z popredných svetových nezávislých Executive Search & Leadership Advisory spoločností, ohlásili exkluzívne strategické spojenectvo, v rámci ktorého rozšíria svoju ponuku pre klientov i globálny dosah. Vďaka novému vzťahu budú obe spoločnosti prinášať väčšiu pridanú hodnotu pre domácich a zahraničných klientov. Vzhľadom na viac ako štyridsaťročnú úspešnú prítomnosť na trhu a spoločné hodnoty Amrop a JM Search nezískajú len možnosť zapojiť sa do globálnych projektov a vstup do nových geografických oblastí. Aliancia im umožní aj okamžitý prístup k špecializovaným lokálnym znalostiam a osvedčeným praktikám.JM Search je jednou z vedúcich amerických poradenských spoločností zameraných na Retained Executive Search & Leadership Advisory s kanceláriami v New Yorku, vo Philadelphii, v Chicagu, Seattle a Los Angeles. Viac ako štyridsať rokov poskytuje poradenské služby súkromne vlastneným spoločnostiam, spoločnostiam s vysokým potenciálom rastu, spoločnostiam z rebríčka Fortune 500 a mnohým ďalším komerčným i verejným organizáciám. Vynikajúcu reputáciu si vybudovala vďaka úspešnému poskytovaniu vhodných talentov v rámci na mieru šitých poradenských riešení.Globálna sieť Amrop, ktorá vznikla v roku 1977, je jedným z líderských svetových hráčov v oblasti Leadership Advisory & Executive Search (s kanceláriami od Singapuru po Santiago de Chile). Klientom ponúka bezkonkurenčné partnerstvo poradenských firiem, ktoré sú lídrami na lokálnom trhu – aktuálne prepája 65 kancelárií v 53 krajinách sveta. Podobne ako JM Search aj Amrop stavia na filozofii dôveryhodného a seniorného poradenstva založeného na dôslednom poznaní kontextu a súvislostí každého klienta."Poskytnutie bezproblémového prístupu k špičkovej americkej spoločnosti našim klientom je v Amrope posledným krokom k splneniu jedného zo strategických cieľov. Už v čase prvého dialógu, ktorý som viedla s Johnom, sme si veľmi rýchlo uvedomili, že zdieľame nielen podobné hodnoty a kultúru, ale že máme spoločný aj prístup ku klientom – vždy sú v centre všetkého, čo robíme. Táto aliancia našim klientom poskytne nielen výnimočný prístup na americký trh, ale aj rozšíri a prehĺbi naše odborné znalosti a zručnosti. Sme radi, že sme sa spojili s JM Search a tešíme sa na vzrušujúcu budúcu spoluprácu.""JM Search Partnership je nadšené z aliancie s Amropom. Naše firmy zdieľajú veľa základných ľudských a profesionálnych hodnôt, vďaka ktorým sme našim klientom dodali veľa skvelých ľudí a spolupracovali s mnohými líderskými organizáciami z komerčného i verejného sektora na celom svete. JM Search a Amrop majú podobnú filozofiu a odhodlanie pracovať kvalitne a efektívne. Tešíme sa na rozšírenie globálneho dosahu pre našich súčasných klientov sídliacich v USA.”Udalosti z roku 2020 v organizáciách ešte väčšmi zdôraznili potrebu lídrov schopných prijať strategické zmeny – schopných predvídať, chrániť firmy a ich ľudí a pripraviť sa na to, čo príde ďalej. Silné a inšpiratívne vedenie ešte nikdy nebolo dôležitejšie. Kombinácia odborných znalostí a geografického záberu spoločností JM Search a Amrop klientom poskytne jedinečnú platformu na prístup ku globálnemu fondu talentov a k špecializovanému poradenstvu pri súčasnom zachovaní nezávislosti oboch spoločností.The Amrop Partnership je jednou z najväčších globálnych poradenských spoločností na svete. Jej klientmi sú najdynamickejšie organizácie, ktorým pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders For What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch po celom svete. Poradenstvo v Amrope (Executive Search, Board Consulting a Leadership Advisory) je vždy založené na poznaní kontextu a súvislostí každého klienta. Dôveryhodnosť a seniornosť v Amrope vychádza zo znalostí a z bezkonkurenčnej globálnej siete kontaktov podporených najnovšími originálnymi prieskumami. The Amrop Partnership vzniklo v roku 1977 a spája "najlepších vo svojej kategórii". Vzhľadom na to, že sme vždy kvalitne zastúpení na lokálnom trhu, kde sami úspešne podnikáme, dokážeme citlivo vnímať všetky odlišnosti a špecifiká. The Amrop Partnership zahŕňa 65 kancelárií v 53 krajinách Ázie a Oceánie, EMEA a Ameriky.JM Search je popredná Retained Executive Search poradenská spoločnosť, ktorá radí riaditeľom, investorom a členom správnych orgánov pri vyhľadávaní a výbere lídrov a zostavovaní výkonných tímov. Medzi klientov JM Search patria súkromne vlastnené spoločnosti, podniky kryté rizikovým kapitálom i spoločnosti z verejného sektora pôsobiace v celej Severnej Amerike. Tím JM Search, založenej v roku 1980, spája bývalých výkonných a finančných riaditeľov, investorov a skúsených profesionálov so sektorovou a s funkčnou špecializáciou so schopnosťou rozpoznať talent v rôznych hospodárskych odvetviach. S celonárodným dosahom a dôkladnou znalosťou lokálneho trhu JM Search svojim klientom dodáva výnimočných lídrov, ktorí dokážu zvýšiť výkonnosť organizácie a jej hodnotu na trhu.Informačný servis