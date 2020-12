Joe Biden bude novým americkým prezidentom, jeho víťazstvo potvrdil Zbor voliteľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia Zboru voliteľov v Spojených štátoch formálne zvolili Joea Bidena za nového prezidenta krajiny.Po tom, ako v pondelok definitívne odovzdali svoje hlasy aj zástupcovia posledného štátu - Havajských ostrovov, sa hlasovanie v 538-člennom zbore ukončilo na 306 hlasoch pre Bidena a 232 v prospech dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa . Na zvolenie bolo potrebných 270 hlasov.Hlasovanie zväčša má iba procedurálny význam, no tento rok pritiahlo o čosi väčšiu pozornosť, predovšetkým preto, že Trump odmietol uznať prehru a opakovane hovorí o volebnom podvode. Dosiaľ však tvrdenia nepodložil žiadnymi dôkazmi.Počas pondelkového príhovoru vo Wilmingtone v štáte Delaware Biden poznamenal, že jeho víťazstvo v rovnakom pomere ako Trumpov triumf spred štyroch rokov predstavuje signál, že súčasný prezident by mal konečne akceptovať vlastnú prehru.Biden tiež upozornil na to, že si veľmi váži predstaviteľov miestnych volebných komisií pre ich odvahu, pretože museli znášať rôzne vyhrážky a nadávky.