Joe Biden navštívi Poľsko, utužiť chce podporu spojencov Kyjeva

11.2.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden tento mesiac odcestuje do Poľska, aby rok po začatí ruského útoku na Ukrajinu utužil spojencov v podpore Kyjeva. V piatok to oznámil Biely dom.Návšteva naplánovaná na 20. až 22. februára prichádza v čase, keď prieskumy verejnej mienky v Spojených štátoch a v zahraničí naznačujú slabnúcu podporu vojenskej a ekonomickej pomoci Ukrajine v hodnote desiatok miliárd dolárov. Okrem toho republikáni, ktorí nedávno prevzali kontrolu nad Snemovňou, vyjadrili skepticizmus či priamu opozíciu voči pokračovaniu financovania tejto podpory.Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierre uviedla, že Biden sa stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a lídrami krajín Bukurešťskej deviatky, ktoré sú spojencami v rámci NATO vo východnej Európe, aby prediskutovali jeho „neochvejnú podporu“ aliancii. Zatiaľ nie je jasné, či by Biden mohol zavítať aj na Ukrajinu.