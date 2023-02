Heger očakáva od Sme rodina návrh na získanie finančných prostriedkov na obedy zadarmo, opäť zdôraznil nesúhlas so zavedením

Bankový odvod

Korektné vzťahy

11.2.2023 (SITA.sk) - Poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ) očakáva, že hnutie Sme rodina príde s návrhom, z akých finančných prostriedkov chce vykryť náklady na školské obedy zadarmo. Povedal to sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko.Zdôraznil, že s návrhom na opätovné zavedenie obedov zadarmo z dielne Sme rodina nesúhlasil, pretože toto opatrenie nie je kryté v rozpočte. Poslanci podľa neho išli sami proti tomu, čo predtým schválili v štátnom rozpočte, keďže teraz navyšujú schválené výdavky. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár avizoval, že navrhnú osobitný bankový odvod. Heger reagoval, že s tým súhlasiť nebude.Pripomenul, že v roku 2020 podpísal ako minister financií so Slovenskou bankovou asociáciou memorandum o porozumení, ktoré ukotvilo zavedenie novej schémy namiesto bankového odvodu. Štát dostal od bánk miliardu eur pre Rozvojový fond Slovenska.Časť z týchto peňazí už bolo použitých, napríklad na investíciu automobilky Volvo pri Košiciach. Na margo toho, že jeho stranícky šéf Igor Matovič (OĽaNO) obedy zadarmo podporoval a on s nimi nesúhlasí, odpovedal, že to, že sú v jednej strane, neznamená, že musia mať na všetko rovnaký názor.Premiér nechcel bližšie konkretizovať, kde vidí svoju politickú budúcnosť a reagoval, že všetko povie v pravý čas. Teraz sa chce sústrediť na prácu predsedu vlády a na Plán obnovy. Vyzdvihol, že sa ide vybudovať 12-tisíc miest pre deti v materských školách a od roku 2025 by už malo byť už v škôlkach miesto pre každé dieťa vo veku od troch rokov.Dodal, že infláciu sa podarilo zraziť pod desať percent a rast reálnych miezd začne predbiehať infláciu. „Intervenciou sa nám podarilo, že občania budú zarábať viac,“ podčiarkol Heger.K výroku povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera , ktorý vyvolal tento týždeň vlnu diskusií, sa nechcel vyjadrovať. Podľa neho už bolo povedané všetko a pokladá to za uzavretú vec. Minister má naďalej jeho dôveru. Zdôraznil, že vzťahy s Maďarskom sú korektné, profesionálne a dobré.„Chcem upokojiť všetkých občanov, že vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou sú veľmi dobré, čo potvrdzuje aj niekoľko mojich rozhovorov s Viktorom Orbánom počas posledného samitu, kde sme sa tejto témy ani raz nedotkli,“ doplnil Heger. Rastislav Káčer v diskusnej relácii televízie Markíza odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko.„Keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslí si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ povedal Káčer.