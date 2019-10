Johnson: Ak parlament neschváli harmonogram, do Vianoc budú nové voľby

Britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok v Dolnej snemovni parlamentu povedal, že ak poslanci neschvália harmonogram legislatívneho procesu, vláda stiahne návrh vykonávacieho zákona z programu rokovania zákonodarného zboru a vypíše nové voľby, ktoré by sa mali konať ešte pred Vianocami. Informovala o tom agentúra Reuters.povedal britský premiér.Johnson sa usiluje pretlačiť parlamentom svoj návrh dohody o brexite, ktorú dosiahol s Európskou úniou, v priebehu troch dní, pretože odchod Británie z Únie je naplánovaný na 31. októbra. Ešte predtým však parlament musí vysloviť súhlas s vládnym návrhom vykonávacieho zákona, ktorým by sa dokument s vyrokovanými podmienkami brexitu previedol do britského práva. Následne však poslanci budú hlasovať o harmonograme prerokúvania tohto zákona, ktoré by malo prebehnúť v skrátenom legislatívnom konaní. Novú dohodu o brexite musí ešte schváliť Európsky parlament.