Rezort kultúry pri rozvoji dedičstva ráta s participáciou rezortov

Bratislava 22. októbra (TASR) - Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 ráta s angažovaním a vedomou participáciou viacerých ministerstiev pri implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vyplýva to z návrhu koncepcie, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR.Rezort v materiáli poukazuje na to, že v rámci nástrojov štátnej kultúrnej politiky sa problematika starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a NKD týka činnosti viacerých rezortov. V prípade Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sú to kompetencie v oblasti formálneho vzdelávania, vedy a výskumu, v prípade Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR zasa oblasť cestovného ruchu, ktorá súvisí aj cielenou podporou a prezentáciou kultúrno-historického potenciálu krajiny. Problematika hospodárenia vrátane tradičných spôsobov je agendou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ochrana prírody využívajúca procesy a postupy, ktoré majú základ v tradičnej kultúre, je zasa oblasťou, o ktorú sa stará Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a podpora podnikania, súvisiaca i s činnosťou remeselníkov a ľudových umeleckých výrob je v gescii Ministerstva hospodárstva (MH) SR.Koncepcia preto oficiálne podnecuje spoluprácu jednotlivých rezortov na implementácii dohovoru, podľa vecne príslušných kompetencií. Ministerstvá sa majú podieľať aj na príprave podkladov k periodickej Hodnotiacej správe o implementácii dohovoru, ktorú má SR predložiť na konci roka 2021.pripomína ministerstvo kultúry.Poukazuje tiež na to, že koncepcia v tejto fáze nevyžaduje zvyšovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.dodáva rezort.Výstupy hodnotenia poslúžia tiež ako východisko k vypracovaniu Národného akčného plánu udržateľného rozvoja NKD a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2022 – 2025.