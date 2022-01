Johnson čelí pre účasť na párty počas lockdownu výzvam na odstúpenie

Britský premiér Boris Johnson čelí výzvam na odstúpenie pre jeho účasť na párty počas prvého pandemického lockdownu v krajine v máji 2020.

Počas stredajšej schôdze parlamentu, na ktorej mu poslanci kládli otázky, sa Johnson ospravedlnil za to, že sa na podujatí zúčastnil. Podľa jeho slov bol na párty v záhrade premiérskeho sídla na Downing Street 10 zhruba 25 minút, aby poďakoval skupine zamestnancov za ich ťažkú prácu.

Párty podľa pravidiel

Výzvy k odstúpeniu

Napadnutie jeho pôsobenia

12.1.2022 (Webnoviny.sk) -Párty bola „technicky v rámci pravidiel“, povedal s tým, že si mal uvedomiť, ako to bude vnímať verejnosť.„Ľutujem spôsob, akým sa riešila udalosť, ktorú som opísal. Trpko to ľutujem. A prajem si, aby sme veci mohli urobiť inak,“ povedal okrem iného Johnson, ktorého cituje spravodajský portál BBC.Počas zasadnutia v dolnej komore britského parlamentu čelil premiér dovedna ôsmim výzvam na to, aby odstúpil. Opozícia tiež vyzvala, aby ho z funkcie poslali preč poslanci z jeho Konzervatívnej strany. Líder opozičných labouristov Keir Starmer vyhlásil, že Johnson musí odstúpiť pre jeho „smiešne“ klamstvá a výhovorky.„Jeho obhajoba... že si neuvedomil, že bol na párty, je taká smiešna, že je to pre britskú verejnosť v skutočnosti urážlivé,“ povedal.Líder Škótskej národnej strany v dolnej komore Ian Blackford skonštatoval, že ak Johnson „nemá zmysel pre hanbu“, mali by zakročiť radoví konzervatívni poslanci a odvolať ho.Johnson čelí kritike aj vo svojej strane. Po svojom vyjadrení podľa BBC obchádzal miestnosti, kde sa schádzajú poslanci, aby si získal podporu radových členov dolnej komory parlamentu.Ak by 54 z nich poslalo listy vplyvnému Výboru 1922, ktorý má na starosti politické súťaže o vedenie konzervatívcov, spustilo by to proces napadnutie jeho pôsobenia vo funkcii.