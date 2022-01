Žilinka v súvislosti s návštevou Ruska zdôraznil, že odmieta čierno-biele videnie sveta

Partnerské prokuratúry

Žilinka bude v Rusku jediný z EÚ

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s účasťou na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry v Moskve generálny prokurátor Maroš Žilinka zdôraznil, že odmieta čierno-biele videnie sveta.Ako napísal na sociálnej sieti, možnosť zastupovať Generálnu prokuratúru SR na oslavách vníma nielen ako možnosť obzrieť sa do minulosti, ale predovšetkým ako možnosť sa z nej poučiť a nájsť výzvy na rozvoj orgánov prokuratúry do budúcnosti.„Osobný kontakt a komunikáciu s hlavami partnerských orgánov prokuratúr v zahraničí vrátane Ruskej federácie, považujem za nevyhnutný a prínosný na naplnenie spoločného cieľa, ktorým je ochrana zákonnosti aj v globálnom meradle," zdôraznil generálny prokurátor.Koaličný poslanec Juraj Šeliga sa ešte minulý týždeň generálneho prokurátora Žilinku pýtal, čo ide oslavovať do Ruska. Podľa neho sa osláv výročia miestnej prokuratúry zúčastní ako jediný generálny prokurátor z krajín Európskej únie.„Nerozumiem tejto ceste, pretože pán Žilinka, ak si vážite demokraciu a ľudské práva, ak sa hlásite k právnemu štátu, na tieto oslavy do Ruska nemôžete ísť," vyhlásil Šeliga.