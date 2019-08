Johnson napísal Tuskovi, aby z dohody o brexite vypadla írska poistka

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok večer informoval európske médiá, že zaslal list predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, v ktorom sa zasadzuje za brexit s politickou dohodou, navrhuje však zmeny v rozvodovej zmluve týkajúce sa takzvanej írskej poistky.Johnson pripomenul, že dátum brexitu stanovený na 31. októbra sa rýchlo blíži a vyjadril nádej, že Spojené kráľovstvo opustí Úniu s politickou dohodou o "rozvode".napísal britský premiér do Bruselu.Zároveň upozornil na svoje stanovisko ku kľúčovým aspektom rozvodovej dohody, čo sa týka najmä írskej poistky, ktorá má zachovať súčasný hraničný režim medzi Írskom a provinciou Severné Írsko.Johnson sa zameral na tri dôležité body. Zdôraznil, že Írsko je najbližším susedom Spojeného kráľovstva, s ktorým bude jeho krajina aj naďalej zdieľať "jedinečné hlboké vzťahy", pozemnú hranicu a spoločný cestovný priestor. Dodal, že Londýn sa zaviazal pracovať s Dublinom na mierovom procese a podporovať bezpečnosť a prosperitu Severného Írska.spresnil.Zároveň zdôraznil záväzok jeho vlády dodržať mier v Severnom Írsku, ktorý je založený na Veľkopiatkovej dohode. Dodal, že chce predísť akýmkoľvek pochybnostiam, lebo Spojené kráľovstvo je odhodlané zachovávať spoločný cestovný priestor s Írskom, presadzovať práva obyvateľov Severného Írska, pokračovať v spolupráci sever - juh a zachovať výhody jednotného trhu s elektrickou energiou.upozornil Johnson. Spresnil, že ide o problémy, ktoré presahujú jednoduchú politickú realitu, keď britský parlament túto poistku trikrát odmietol, a dodal, že ukotvenie írskej poistky v rozvodovej dohode je jednoducho "nemožné". Zdôraznil, že v prvom rade je táto klauzula nedemokratická a potom nie je v súlade so suverenitou Spojeného kráľovstva - ako štátu ako takého.Podľa jeho slov írska poistka núti Britov byť na neurčito súčasťou medzinárodnej zmluvy, ktorá ich zaviaže k colnej únii a ktorá bude uplatňovať veľké množstvo právnych predpisov o jednotnom trhu EÚ na území Severného Írska.opísal Johnson "nedemokratickosť" írskej poistky.Upozornil tiež, že tento bod dohody o brexite je v rozpore s požadovaným cieľom Spojeného kráľovstva dosiahnuť udržateľný dlhodobý vzťah s EÚ, lebo Británia po brexite a po možnom prechodnom období nechce byť závislá na "úplnom zosúladení" so širokými oblasťami jednotného trhu EÚ a colnej únie.Johnson vidí riziko írskej poistky aj v tom, že klauzula, na ktorej trvá EÚ, môže oslabiť krehkú rovnováhu obsiahnutú vo Veľkopiatkovej dohode o ukončení sektárskeho násilia v Severnom Írsku. K tomu podľa jeho slov môže dôjsť odstránením britskej kontroly nad rozsiahlymi oblasťami obchodného a hospodárskeho života Severného Írska v prospech externého orgánu (EÚ), nad čím nebudú mať občania Severného Írska žiadnu demokratickú kontrolu a čo môže viesť k ohrozeniu súčasnej rovnováhy.napísal Johnson Tuskovi. Zdôraznil, že túto skutočnosť musia uznať obe strany a dodal, že "našou úlohou je hľadať iné riešenia, a verím, že dohoda je možná".V praktickej rovine naznačil, že treba zabrániť vzniku "tvrdej hranice" medzi Írskom a Severným Írskom, pričom jeho vláda nebude zavádzať žiadne hraničné kontroly. Chce tiež "flexibilné a kreatívne" riešenia pre obchod, čiže nájsť alternatívne spôsoby riadenia colných a regulačných rozdielov, ktoré prinesie brexit, a na záver dodal, že britský parlament bude schopný rýchlo konať v snahe dosiahnuť s Bruselom uspokojivú dohodu, už bez zmienky o írskej poistke.