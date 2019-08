Šmarda požiadal o stiahnutie nominácie na post ministra kultúry ČR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. augusta (TASR) - Kandidát na post českého ministra kultúry Michal Šmarda v pondelok večer požiadal predsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby stiahol jeho nomináciu na túto funkciu. Stalo sa tak po tom, ako pondelňajšie rokovanie medzi českým premiérom Andrejom Babišom (ANO) a Hamáčkom neprinieslo žiadny výsledok. Šmarda sa tak trojmesačnú patovú situáciu rozhodol ukončiť sám, informuje internetový spravodajský portál Novinky.cz.Šmarda to vysvetlil tým, že podľa neho nie je možné byť členom vlády proti vôli premiéra. Ten sa ale nechal počuť, že so Šmardom v jednej vláde sedieť nechce.povedal Šmarda.V rozhovore pre Českú televíziu (ČT) následne uviedol, že Hamáček ho v jeho rozhodnutí podporil.uviedol Hamáček na sociálnej sieti Facebook. Ešte v sobotňajšom rozhovore pre denník Právo však Šmarda odmietol, že by sa svojej kandidatúry vzdal, pretože by to považoval za "bodnutie Hamáčka do chrbta".Podľa Šmardu by mohol byť kandidátom na ministra kultúry pardubický hejtman Martin Netolický alebo hejtman regiónu Vysočina Jiří Běhounek, prípadne námestníčka daného rezortu pre oddelenie živého umenia Kateřina Kalistová.Babiš pred niekoľkými dňami skritizoval Šmardovo vyjadrovanie a vyhlásil, že s ním v jednej vláde sedieť nebude. Pripojil sa tak k prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi, ktorý Šmardu odmietol vymenovať.povedal Babiš.