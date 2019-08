Johnson plánuje zmeny v udeľovaní víz, chce prilákať vedecké talenty

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson zverejnil vo štvrtok plán na zrýchlenie procesu udeľovania víz pre- snaží sa tak prilákať do krajiny po tzv. brexite špičkových vedcov z celého sveta.Zmena prisťahovaleckých pravidiel má povzbudiť elitných výskumníkov a špecialistov z oblasti vedy, inžinierstva a technológií, aby sa prisťahovali do Británie. V oznámení to uviedlo sídlo premiéra na londýnskej Downing Street 10, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.napísal Johnson v oznámení.dodal Johnson.Nový premiér oznámil plán počas návštevy vedeckého centra v grófstve Oxfordshire v strednom Anglicku, ako aj vo videopríspevku na stránke Facebook Live.Johnson prisľúbil, že bude presadzovať prisťahovalecký systém podobný austrálskemu, založenému na udeľovaní bodov, ktorým chce po brexite pritiahnuť vysoko kvalifikovaných pracovníkov.Nový systém vypracuje britské ministerstvo vnútra a rezort obchodu "Zavedenie tohto nového prisťahovaleckého systému je naplánované na koniec roka.